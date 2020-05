Alfa Romeo, la Giulia GTA con livree esclusive ispirate alla tradizione sportiva del Biscione

ARESE - Rievocare i miti è la missione dell’Alfa Romeo Giulia GTA, la specialissima versione derivata dalla Quadrifoglio che esprime al massimo la sportività della berlina 4 porte del Biscione rievocando la storia gloriosa di un marchio che compie 110 anni.

Per celebrarla, il Centro Stile Alfa Romeo ha previsto per la GTA e la GTAm livree dedicate ispirate alle GTA che dominarono in pista a cavallo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. In questo modo, la personalizzazione – che riguarderà anche altri elementi – e la customer experience raggiungono livelli mai visti su un’Alfa Romeo e degni di un auto che è offerta a partire da 175mila euro e sarà prodotta in soli 500 esemplari. Le livree sono tutte accomunate dalla maschera bianca che ha contraddistinto tutte le GTAm (dove m sta per “modificata”), e dagli elementi irrinunciabili di un’Alfa come il logo con la Croce ed il Biscione e la bandiera italiana. La livrea in ocra e bianco richiama le 1750 GTAm e 2000 GTAm con le quali Toine Hezemans vinse il Campionato Europeo Turismo rispettivamente nel 1970 e 1971. Il muso giallo invece si vede nelle auto che vinsero anche nel 1971 e nel 1972. Le auto da corsa di allora avevano il frontale diverso a seconda dei piloti, così come le strisce longitudinali colorate che non furono mai simmetrica tranne che sulla GTA 1300 Junior tra il 1965 e il 1968.

La personalizzazione prevede la possibilità di avere anche il numero laterale e un coprivettura Goodwool che replica all’esterno la livrea della vettura. Ulteriore personalizzazione si può avere per il colore delle pinze freno, del rollbar e delle cinture. Le tinte di base della Giulia GTA e GTAm sono tre: Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal, che celebrano, ancora una volta, nel nome la storia del marchio e fanno chiaro riferimento alla bandiera italiana. In ogni caso, basta andare sul sito https://gta.alfaromeo.com per scegliere la propria configurazione la Giulia GTA e GTAm e visualizzarla immediatamente. Chi poi ha la possibilità di prenotarla, sarà seguito da uno specialista ambasciatore del marchio che seguirà il cliente fino alla consegna della vettura che potrà avvenire in uno dei luoghi storici del marchio come l’officina Autodelta di Balocco. Nel pacchetto sono previsti un casco Bell in livrea speciale, il coprivettura Goodwool e il corso di guida presso l’Accademia di Guida Alfa Romeo. Per la GTAm sono previsti anche l’abbigliamento da corsa completo (tuta, guanti e scarpe) della Alpinestars, a richiesta sulla GTA.

Come è noto, l’Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm derivano dalla Quadrifoglio, ma sono state alleggerite di 100 kg mentre il motore V6 2.9 biturbo costruito dalla Ferrari è stato potenziato da 510 cv a 540 cv portando il rapporto peso/potenza a 2,82 kg/cv e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. L’abitacolo è a 2 posti secchi e sono stati aggiornati anche l’assetto – con carreggiate allargate di 50 mm e molle ed ammortizzatori diversi – e l’aerodinamica, messa a punto con la Sauber, con l’aggiunta del grande alettone posteriore sulla GTAm che costa 180mila euro.