Alfa Romeo Tonale, il Suv high tech che proietta il Biscione nel futuro. Versioni Super e Ti con propulsori Hybrid, Plug-in e Diesel

TORINO - Non a caso Stellantis ha scelto per questo importante evento del suo brand premium Alfa Romeo il titolo “La Metamorfosi”. Con il debutto del suv di segmento C Tonale - il secondo modello con questa tipologia nella storia della marca, dopo Stelvio - Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione però rimanendo perfettamente fedele al proprio Dna di nobile sportività italiana che risale al lontano 1910. Come ha sottolineato Jean Philippe Imparato Ceo di Alfa Romeo nel corso dell’odierno evento in streaming, Tonale ha una chiara missione: reinventare la sportività nel 21mo secolo. Per farlo è stato scelto un nome che segna la continuità evolutiva con Stelvio, ma è stato anche mantenuto il design di base del Concept Tonale del 2019. Quello che Alfa Romeo ha definito ‘Tonale Road’ - e che ha ispirato anche la divertente immagine teaser con Imparato e la sua ‘band’ di top manager Alfa ripresi ad attraversare la strada in stile Beatles - Abbey Road - è un nuovo affascinante itinerario che porta passando per tutte le tappe “obbligate” (come l’elettrificazione e la connessione) e arricchendosi di importanti riferimenti ai valori di artigianalità, amore per la perfezione, cura nella messa a punto e sportività che sono propri del brande, verso una nuova destinazione: il futuro.

Tonale - lo ha ribadito con orgoglio Imparato - è un modello 100% italiano, prodotto in Italia, presso il rinnovato stabilimento Gianbattista Vico di Pomigliano d’Arco, una delle realtà industriali più avanzate nel mondo automotive, dove è stata realizzata una linea di montaggio con tecnologie d’avanguardia e livelli di automazione senza precedenti. Nel nuovo suv di segmento C, che andrà a competere nella seconda metà dell’anno con i tradizionali protagonisti del mercato, soprattutto di fabbricazione tedesca, design e tecnologia forniscono “armi” capaci di spostare radicalmente la competitività del prodotto Alfa Romeo, un modello su cui Stellantis punta per far ripartire commercialmente il brand già dai prossimi mesi. Le aspettative sono più che giustificate, perché Tonale - così come si è presentato in questo primo evento di lancio, possiede caratteristiche davvero uniche, volte ad esaltare l’esperienza di guida, la customer experience e proteggere il valore residuo. In esclusiva mondiale, Tonale è la prima vettura sul mercato a essere dotata di certificato digitale NFT (non-fungible token). Basato su tecnologia blockchain, ed associato in maniera univoca, l’NFT di Tonale certifica la vettura al momento dell’acquisto, ed evolve a rappresentarne l’utilizzo nel corso del ciclo vita dell’ auto, con assoluti vantaggi sulla protezione del valore residuo.

Nel nuovo suv di Alfa Romeo anche la connettività ai massimi livelli e s’interfaccia con guidato e e passeggeri attraverso un sistema di infotainment completamente nuovo, disegnato per offrire aggiornamenti Over The Air e integrazione con Amazon Alexa. Con una dimensione totale di 22.5 pollici, i due grandi schermi full TFT di Tonale rappresentano il ‘best in class’ nel segmento. Ma Tonale è soprattutto un’ auto da guidare e da gustare in ogni situazione e condizione. Ecco perché l’elettrificazione è stata sviluppata con soluzioni tecniche uniche ed esclusive, concepite per esaltare il Dna sportivo della marca. Nel paradigma Alfa Romeo l’elettrificazione è al servizio del marchio e del suo carattere, con la missione di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Quando arriverà nelle concessionarie nel prossimo aprile, Tonale sarà proposto con due livelli di elettrificazione, Hybrid 130 Cv e Plug-in Hybrid Q4 275 Cv, sviluppati da Alfa Romeo per garantire prestazioni best in class. Ma ci sarà anche un moderno ed efficiente motore turbodiesel 1.6 130 Cv di nuova generazione per soddisfare tutte le esigenze della clientela. Tonale in versione Hybrid propone una vera esperienza di guida elettrificata e porta all’esordio - in esclusiva - l’inedito sistema a 48 Volt Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) che è una specificità Alfa Romeo ed è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

La versione Plug-in Hybrid Q4 a trazione integrale da 275 Cv è la più potente ed efficiente della gamma e rappresenta il best in class della categoria con un’autonomia, in elettrico, prevista fino a 80 km nel ciclo cittadino. Due gli allestimenti previsti per Tonale - Super e Ti - ciascuno con una caratterizzazione ben definita per soddisfare i clienti più esigenti. Tonale Super, la porta di ingresso all’esperienza unica Alfa Romeo, può essere personalizzato con l’adozione del pack Sprint, che include numerosi optional dalla forte connotazione sportiva. L’allestimento Ti esalta invece le doti di eleganza ed il carattere distintivo di Tonale, può essere arricchito con il pack Veloce per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.