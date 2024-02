Nuova Ypsilon, prima Lancia elettrica. La compatta glamour avrà anche un motore ibrido: il debutto con l'edizione limitata Cassina

MILANO - Eccola, la Nuova Ypsilon. Svelata al Cassina Store (l'atelier milanese del brand di interior design che firma anche la prima Edizione Limitata) è una autentica rivoluzione per Lancia: l'inizio della nuova era, la prima vettura del marchio ad alimentazione elettrica e l'ultima con un motore anche termico, un salto di classe nel glamour con il ritorno del brand alla mission storica: lusso e tecnologie avanzate.

La Nuova Ypsilon, prodotta a Saragozza in Spagna, sarà in concessionaria da maggio in tutte le versioni. Punta alla leadership nel segmento B Premium e non ha nulla, se non il nome, in comune con il modello attualmente in gamma che uscirà di scena dopo 3 milioni di esemplari nelle varie serie. Con 4,08 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza e 1,44 di altezza è più grande e ricca, nei contenuti e nello stile innovativo che esalta un design accattivante, evoluzione del concept Lancia Pu+Ra HPE. Evidenti i richiami nel posteriore a icone del passato come la Stratos e non mancano nel frontale e in fiancata citazioni ripetute a capolavori come Aurelia e Flaminia. La storica calandra – il calice - è rivisitata attraverso tre raggi di luce e i fari a Led determinano una caratteristica firma luminosa.

Lancia cavalca così la transizione verso l'elettrico puro: una vettura nuova ogni due anni. Dopo la Ypsilon, pietra miliare delle emissioni zero, arriveranno l'ammiraglia Gamma nel 2026 e la Delta nel 2028, oltre a numerose declinazioni marchiate HF. Dal 2026, dunque, Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici come previsto dal piano strategico Dare Forward di Stellantis.

"Con questa vettura che firma la nuova era – ha detto il Ceo Lancia, Luca Napolitano – ripartiamo dall'Italia e torniamo in Europa, reinterpretando in chiave moderna il design che ha esaltato il passato del marchio. Una sfida coraggiosa che affrontiamo con fiducia. Questa è la massima rappresentazione del comfort di bordo, con tecnologie ai vertici del segmento semplici e intuitive e soluzioni inedite". Ad esempio il tavolino multifunzionale in plancia per sentirsi come nel salotto di casa: è il primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura. Ma nell'abitacolo non mancano altre raffinatezze come i sedili elettrici riscaldati e massaggianti.

La collaborazione con Cassina, leader nell’arredamento di alta gamma, si riflette nella cura dei dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori. La Nuova Ypsilon Edizione Limitata Cassina presenta dettagli esclusivi anche nel colore Blu Zaffiro degli esterni, nel blu degli interni e nei sedili in velluto caratterizzati dal motivo a “cannelloni”. Tra le novità, anche il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione. Gestisce audio, climatizzazione con filtro antipolline e l'illuminazione interna variabile, ma diventa a arichiesta un assistente virtuale per connettere auto e conducente.

Sul piano delle tecnologie di servizio, spiccano inoltre il display personalizzabile da 20,5" a doppio schermo, l'accesso senza chiave e l'ausilio al parcheggio oltre a tutti gli elementi d'assistenza richiesti dalla guida autonoma di livello 2.

La Nuova Ypsilon Edizione Cassina è già ordinabile in Italia in 1906 unità, certificate e numerate, in omaggio all’anno di nascita del marchio Lancia. Il listino di 39.500 euro della versione top sarà di parecchio inferiore per le altre versioni. L'offerta finanziaria della serie top di lancio - con ricarica domestica Easy Walbox - prevede un anticipo di 9.800 euro (ecoincentivi compresi), rate mensili di 200 euro per tre anni più maxi-rata finale di riscatto da 22.800 euro o la restituzione della vettura.

Il motore elettrico da 156 CV/115 kW (260 Nm) è alimentato da una batteria da 51 kWh per un'autonomia media che raggiunge i 403 km. La ricarica rapida consente di passare dal 20% all'80% dell'energia disponibile in 24 minuti, o di recuperare 100 km in 10 minuti. Prevista da maggio anche una versione con motore ibrido.

A supporto della mobilità green, Lancia è assistita da Free2move Charge, l’ecosistema a 360 gradi che facilita la ricarica grazie ad un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi di ricarica che soddisfano tutte le necessità dei clienti di veicoli elettrici.