Ecco #1 e #3: Smart riparte da un pianale vincente con due crossover elettrici di qualità

Il marchio tedesco Smart sta vivendo una fase di trasformazione del suo range di prodotti, dalle piccole auto da città come la Fortwo a crossover elettrici di qualità come la #1 e la #3. La prima si colloca nel segmento B, con una lunghezza di 4.270 mm, mentre la seconda è una crossover-coupé di segmento C con i suoi 4.400 mm. La base su cui sono costruite è però la stessa: si tratta della piattaforma Sea del gruppo cinese Geely. Due le varianti disponibili: a trazione posteriore e con un propulsore elettrico da 272 Cv e 343 Nm di coppia, oppure a trazione integrale esclusivamente per le varianti Brabus della #1 e della #3, con due motori, 428 Cv e 584 Nm di coppia.



Analoghe anche le batterie disponibili sui due modelli: si parte da quella di 49 kWh per le Pro, con autonomie di 310 e 325 km; per tutte le altre versioni la batteria è invece di 66 kWh, con autonomie di 420 e 435 km. Infine, sulle sportive Brabus le autonomie scendono a 400 e 415 km. Entrambi i modelli si distinguono per la guida dinamica e piacevole, capace anche di divertire nel misto. Le Brabus, poi sono capaci di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Il listino parte da 37.549 euro per la #1 e 38.549 euro per la #3 in allestimento Pro. La casa tedesca offre però un programma di incentivi sulle versioni base, Pro e Pro+, delle due vetture: 6.000 euro di sconto senza e 9.000 euro con rottamazione di una vettura di proprietà. Così, il listino scende fino a un minimo di 28.545 euro per la #1 e 29.545 euro per la #3 Pro, mentre la Pro+ scende a 33.545 euro per la #1 e 34.545 euro per la #3.