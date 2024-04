Nissan prima della classe, Qashqai resta un gioiello. Aggiornato il crossover: il fiore all’occhiello è sempre la e-Power

Era il 2004 quando Nissan svelò, in occasione del Salone Internazionale dell’auto di Ginevra, la Qashqai Concept. Il suo stile, futuristico e fuori dai canoni classici, fu subito apprezzato tanto che la Casa nipponica decise di realizzare la versione di serie del crossover di segmento C. Dal 2007, anno di lancio, la Qashqai ha riscosso subito un grande successo divenendo, con i suoi 1,3 milioni di esemplari prodotti nello stabilimento inglese di Sunderland, tra i modelli più venduti di Nissan. Un successo che, anche con la terza generazione, non accenna a diminuire: con le oltre 21.000 unità vendute lo scorso anno, la Qashqai si è confermata leader del mercato italiano tra le crossover di segmento C. Per Nissan è quindi arrivato il tempo di rinnovare il suo modello di punta con un design ancora più accattivante, fatto di linee taglienti e muscolose, nuova tecnologia a bordo e ADAS aggiornati.

L’essenza e i punti di forza della Qashqai restano intatti. Il frontale presenta un’evoluzione dell’iconica mascherina trapezoidale “V-Shape” di Nissan: la calandra è composta da 3 sezioni distinte con elementi tridimensionali a ricordare le antiche armature dei samurai giapponesi. La griglia centrale si stacca visivamente de quelle laterali, poste sotto i fari, per via di un design differente con dettagli in cromo ricreando, così, la “V-Motion” Nissan. Inediti anche i fari LED, a boomerang più sottili e dotati di un angolo più aperto, con l’elemento superiore che diventa parte integrante del design frontale. Inferiormente sono presenti 5 piccoli elementi LED che riprendono la forma della griglia. Al posteriore, oltre al paraurti ridisegnato, troviamo luci posteriori che, seppur immutate, presentano lenti trasparenti per enfatizzare i 4 elementi posti al suo interno. L’abitacolo, rimasto invariato, è dotato di finiture di maggior pregio. I rivestimenti di plancia e sedili cambiano a seconda delle versioni passando dal tessuto tecnico della Tekna fino ad arrivare a sedute specifiche, con pelle e alcantara, nella più lussuosa N-Design. Tramite lo schermo touch screen da 10,5”, posto a sbalzo al centro della plancia, è possibile configurare le luci ambientali, scegliendo tra ben 64 colori, oltre a gestire il sistema multimediale che integra la suite di Google dotata di mappe interattive, app e la possibilità di usare i comandi vocali. Non manca l’integrazione con Apple CarPlay e Alexa.

La dotazione tecnologica per la sicurezza attiva e passiva è stata aggiornata e ampliata come l’Around View Monitor che, tramite 4 telecamere perimetrali, riproduce sul display centrale una vista dall’alto a 360° della vettura facilitando le manovre. Inoltre si può selezionare singolarmente una delle 8 viste, sfruttando anche la nuova telecamera frontale con grandangolo di 200°, per individuare eventuali ostacoli non visibili dal posto guida. Altra novità la funzione “cofano invisibile” che, tramite l’AI, permette di visualizzare l’esatta posizione delle ruote facilitando il parcheggio. Ulteriormente migliorati gli ADAS, ora più rapidi ed efficaci, grazie al nuovo software. Sulla Qashqai è inoltre disponibile il Driver Assist Custom che, tramite i comandi al volante, permette di regolare e memorizzare il livello di assistenza alla guida in base al proprio stile di guida. Infine la nuova app NissanConnect Service offre funzioni da remoto come il blocco delle portiere e l’individuazione della posizione della vettura.

Invariate le motorizzazioni. Si parte dal 1.3 turbo benzina dotato di tecnologia mild hybrid disponibile con 140 o 158 cv, quest’ultimo offerto anche con il cambio automatico XTronic e trazione integrale. Punta di diamante resta l’innovativo sistema E-Power costituito da un motore elettrico, da 140 kW, che muove le ruote e dal propulsore termico, il 1.5 turbo 3 cilindri da 158 cv, che ricarica la batteria. Tale tecnologia, che combina la comodità dell’elettrico con la praticità del benzina, si è rivelata la soluzione vincente di Nissan tanto da essere scelta da oltre 100.000 clienti in Europa. Nissan non ha ancora diffuso il listino della nuova Qashqai. Scomparendo l’allestimento base Visia, il Crossover nipponico partirà già dalla più completa Acenta. Oltre alla Tekna e Tekna+, la gamma verrà ampliata dalla N-Design dotata di finiture esclusive, come modanature delle portiere, passaruota e paraurti in tinta, e cerchi in lega da 20”. La Qashqai arriverà nelle concessionarie Nissan a partire dal prossimo settembre.