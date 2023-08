Alfa Romeo, torna la 33 Stradale in versione termica o full-electric. Già venduti tutti i 33 esemplari: prezzi fra 1 e 2 milioni di euro

ARESE - Una supercar per accompagnare il marchio Alfa Romeo nel futuro, esaltandone l'ineguagliabile heritage sportivo. Torna, dopo oltre 50 anni, la 33 Stradale, una "fuoriserie" a due posti che evoca il mito degli Anni 60 proponendosi come moderna bandiera tecnologica e stilistica del Biscione. Prodotta artigianalmente (presso la Touring Superleggera) in soli 33 esemplari, già tutti venduti, ha un prezzo non comunicato ma ipotizzabile fra 1 e 1,5 milioni di euro, o anche oltre fino alla soglia dei 2 milioni in base ai sofisticati livelli di personalizzazione disponibili: perfino il telaio può essere "firmato" dal cliente e nessuna 33 Stradale sarà uguale a un'altra. Ogni soluzione taylor-made verrà studiata dai clienti con gli specialisti Alfa Romeo presso la "Bottega" appositamente creata, come si faceva negli Anni 60 con i celebri Carrozzieri. Prima consegna a dicembre 2024.

Il fil-rouge fra la tradizione e il nuovo linguaggio della mobilità è evidente soprattutto nella disponibilità di due soluzioni agli antipodi: si può scegliere fra il motore termico biturbo 3 litri V6 da 620 CV (333 km/h, 0-100 in meno di 3") o la formula Bev, cioé full-electric di cui si conoscono per ora pochi dettagli (750 CV di potenza, autonomia di 450 km). Non è stato comunicato nemmeno quale eventuale scambio di know how possa esserci con il progetto Folgore di Maserati. "Ciò che è certo – spiega il Ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato – è che qualche cliente orientato sulla versione a benzina sta pensando seriamente di convertirsi all'elettrico. Così non possiamo dire ora quale sarà alla fine il bilanciamento fra i due modelli, mi aspetto sorprese Entrambe le versioni sono figlie di passione e innovazione, abbiamo voluto creare qualcosa che fosse all'altezza del nostro passato e di cui gli alfisti potessero essere orgogliosi. Questa è la prima fuoriserie del marchio dal 1996 e non sarà l'ultima".

Fu la bellezza di linee sinuose e senza tempo a esaltare la celebre antenata, nata per correre e poi trasformata nel '67 in gioiello stradale. Questa ambiziosa erede – svelata al Museo di Arese alla presenza di molti vip tra cui il pilota di F1 Valtteri Bottas che contribuirà allo sviluppo - rende omaggio alla capostipite, rispettandone gli stilemi reinterpretati "in modo evocativo ma senza nostalgia, scrivendo il futuro del marchio nel rispetto della storia", come osserva il capo dello Stile Alfa, Alejandro Mesoero.

E' un coupé a trazione posteriore dalle linee semplici e pulite con un frontale possente e muscoloso, gruppi ottici su base ellittica che inglobano due prese d'aria, porte a farfalla che svelano l'ampia vetratura avvolgente del tetto e un posteriore dichiaratamente "brutale" a coda tronca, con luci tonde a Led. Ogni dettaglio è funzionale all'aerodinamica, molto curata, per un Cx di 0,375. Minimal-tech gli interni, con volante senza pulsanti, sedili avvolgenti e un layout di concezione aeronautica: per il pilota è come trovarsi nellla cabina di un jet.

La nuova 33 Stradale ha telaio in alluminio e monoscocca in fibra di carbonio (come il tetto), il lunotto è in policarbonato. Tra le sofisticate tecnologie disponibili, il cambio DCT a 8 velocità rimodulato, il differenziale elettronico a slittamento limitato, gli ammortizzatori attivi con sollevatore dell'avantreno, un sistema idraulico che consente di sollevare l'asse anteriore di 50 mm per superare dossi od ostacoli. Interruttori sul tunnel centrale permettono di selezionare la modalità di guida ottimale, per pista o strada.

Tre i colori previsti: il classico rosso pastello, una reinterpretazione del blu reale e il raffinato rosso "villa d'Este". Possibile anche scegliere una livrea bianca e rossa come tributo alla leggedaria Tipo 33 da gara, modello da cui nacque la prima 33 Stradale.