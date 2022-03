Arriva Grecale, il suv “best in class” Maserati da usare tutti i giorni. In attesa dell’elettrico due ibridi 4 cilindri e un V6 da 530 cv

MODENA - Maserati accende finalmente i riflettori sul suo nuovo suv Grecale, che fino al debutto della nuova generazione di Levante, viaggerà al suo fianco proponendo un modello più compatto, con grande abitabilità e soprattutto con motorizzazioni ibride e caratteristiche generale ancora più vicine alle richieste del mercato. Dopo la supersportiva MC20, Maserati prosegue in quella che correttamente è stata definita la ‘nuova erà del Tridente con il lancio del suv Grecale, un modello che porta i valori del brand - innovazione, sportività, lusso artigianale - nella quotidianità. Una Maserati da usare e guidare tutti i giorni, un suv maneggevole da utilizzare per portare i figli a scuola o per recarsi al lavoro e affrontare ogni giornata senza scendere a compromessi, il tutto con caratteristiche che lo rendono best in class per abitabilità e confort. La gamma di Grecale - che sarà in vendita nella seconda metà dell’anno - è composta da dagli allestimenti GT, Modena, Trofeo che corrispondono alle motorizzazioni di assoluta eccellenza.

La prima è equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 Cv che nella versione Modena raggiunge i 330 Cv. Infine la performante Grecale Trofeo propone un V6 derivato dal motore Nettuno di MC20 e che per il nuovo suv Maserati eroga 530 Cv. Al momento del debutto commerciale Grecale è disponibile anche nell’edizione a tiratura limitata Launch Edition PrimaSerie, caratterizzata da contenuti esclusivi. Nel 2023 la gamma Grecale sarà completata grazie al debutto sul mercato della versione Full Electric - denominata Folgore - che utilizzerà una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 Volt e che disporrà di 800 Nm di coppia, garantendo le prestazioni tipiche del brand. Nelle versioni ibride Grecale abbina al motore termico a 4 cilindri un sistema elettrico a 48 Volt composto da Belt Starter Generator (BSG), batteria, eBooster e convertitore DC/DC. Maserati ha scelto una soluzione che punta soprattutto a migliorare le prestazioni, riducendo al tempo stesso i consumi. La presenza del compressore elettrico permette di compensare il ‘vuotò nell’erogazione del turbo compressore classico a bassi regimi aggiungendo la spinta elettrica. Grecale Trofeo con i suoi 530 Cv raggiunge il top delle prestazioni, con un’accelerazione 0-100 km/h in 3,8 secondo e - in assenza di limiti - una velocità di punta di 285 km/h. Altra eccellenza tecnologica del nuovo suv Maserati è il sistema Vehicle Dynamic Control Module (VDCM) che permette un controllo della vettura a 360 gradi, attraverso l’integrazione di tutti gli attuatori.

Diretta evoluzione dello Chassis Domain Control Module di Maserati MC20, VDCM ne eleva le potenzialità estendendo il campo di influenza all’intero veicolo fondendone per la prima volta i domini e controllando la dinamica completa del veicolo (verticale, longitudinale, laterale). Il tutto si basa su un hardware modulare completamente nuovo, progettato specificatamente e disponibile in 3 varianti che supporteranno tutte le prossime Maserati. Di assoluto rilievo anche il progresso negli equipaggiamenti e nei contenuti tecnologici innovativi dell’abitacolo. Oltre al sistema di infotainment di ultima generazione, spiccano il sistema Multimediale MIA ( Maserati Intelligent Assistant), il comfort display, il digital clock e - come optional - l’head-up display. A bordo di Grecale sarà possibile anche una ‘all-round sound experiencè da un lato grazie all’iconica firma sonora del motore Maserati che è abbinata all’immersivo sound system tridimensionale di Sonus Faber.