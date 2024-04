Maserati Tridente, svelato il motoscafo elettrico da 600 cv. Lungo 10,5 metri raggiunge una velocità di 40 nodi

RIMINI – Non solo su strada, la Maserati corre anche in acqua. In occasione del Folgore Day la Casa di Modena ha svelato, oltre alla GranCabrio Folgore, anche il motoscafo elettrico Maserati Tridente. Progettato e realizzato assieme alla startup inglese Vita Power, l’imbarcazione, lunga 10,5 metri e con un motore di 600 CV, è stata studiata per navigare in acque calme o in mare vicino le coste raggiungendo una velocità massima di 40 nodi.

Maserati non è di certo nuova ad “esperienze” in mare. In molti ricorderanno il sodalizio tra il marchio del Tridente e lo skipper Giovanni Soldini che ha portato a numerose imprese, oltre ad aver scritto innumerevoli pagine della spedalità della vela. La rivoluzione elettrica, che vede impegnata Maserati nel realizzare un’intera gamma di veicoli a zero emissioni, ha così coinvolto anche il reparto nautico.

Il motoscafo Maserati Tridente è un day-cruiser, ovvero una barca studiata per le navigazioni giornaliere. Ciò nonostante, è dotata di una piccola cabina a prua provvista di bagno. Lungo 10,5 metri può ospitare fino a otto passeggeri che possono usufruire di un grande divano posteriore, dietro la cabina di pilotaggio, per godere appieno della brezza marina. Non manca la possibilità di creare varie configurazioni, oltre alla doccetta e la pratica scaletta per salire a bordo.

Lo scafo è interamente realizzato in fibra di carbonio. Lavorato artigianalmente da Hodgdon Yachts, costruttore americano specializzato nella costruzione di superyacht, presenta il logo del Tridente sulla prua. Oltre a essere robusto, il suo punto forte è sicuramente la leggerezza per compensare, così, il peso delle batterie.

Il powertrain elettrico, realizzato da Vita Power, consente di sviluppare una potenza di picco di circa 600 CV. Alimentato da un pacco batterie da 252 kWh, il Maserati Tridente può navigare a una velocità di crociera di 25 nodi e raggiungere una velocità massima di 40 nodi. Il motoscafo, inoltre, può essere ricaricato in corrente continua in meno di un’ora.

Ad oggi, non è chiaro se la Casa di Modena metterà in commercio il Maserati Tridente. Tantomeno se il motoscafo entrerà in produzione o resterà un esercizio di stile. Tuttavia, conoscendo il blasone del marchio, sicuramente sarà un oggetto da collezione e alla portata di pochi fortunati eletti.