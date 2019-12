Aston Martin, il Suv DBX svelato nel nuovo showroom del marchio inglese a Milano

MILANO - Una nuova casa per Aston Martin che inaugura uno Showroom a Milano e presenta in Italia la nuova DBX. L'occasione dell'apertura della concessionaria Aston Martin Milano, è stata anche quella di presentare dal vivo la nuova arrivata della casa inglese, quella DBX che di fatto segna l'ingresso di Aston Martin nel segmento dei Suv di lusso.

Invitate speciali della giornata di inaugurazione anche alcune vetture in versione speciale e firmate Zagato, ovvero una Vanquish Speedster, una Vanquish Shooting Brake e una V12 Zagato. la DBX, secondo i piani della casa automobilistica inglese, è il modello che porterà Aston Martin verso nuovi obiettivi di mercato e che inaugura un nuovo capitolo. Risultato di un vasto programma di sviluppo iniziato con test fisici nel Galles l'anno scorso, ma partito a livello virtuale nel 2015, la DBX segna una nuova era nella ricerca dell'eccellenza in termini di prestazioni, stile e usabilità delle auto Aston Martin, in un segmento precedentemente inesplorato dal produttore di fama mondiale. La DBX è versatile e flessibile come un SUV di lusso, ma con le prestazioni dinamiche di un'auto sportiva.

«Non posso sottolineare abbastanza quanto la DBX sia incredibilmente entusiasmante e significativa per Aston Martin - ha dichiarato Andy Palmer, Presidente e CEO di Aston Martin Lagonda - e solo attraverso il suo sviluppo, questo bellissimo SUV ha già portato l'azienda in nuovi territori e in direzioni stimolanti. La DBX segna anche un momento chiave nella consegna della terza e ultima fase del nostro Second Century Plan, non solo portando a compimento la promessa di un portafoglio più ampio, ma consentendo anche l'avvio della produzione nel secondo stabilimento produttivo di Aston Martin. Il modello è stato messo a punto grazie alla nostra competenza e alle preziose esperienze e conoscenze di consulenti esterni, incluso il nostro comitato consultivo femminile. Si tratta di una vera e propria pietra miliare per questo grande marchio britannico».

La DBX sarà costruita nello stabilimento appositamente realizzato da Aston Martin a St. Athan, nel Galles ed è basata su una nuova piattaforma specifica per Suv, una rarità nel settore. Come mai era avvenuto in passato, partendo da un foglio di carta bianco, tutti i reparti di Aston Martin hanno avuto la possibilità di innovare e spingersi ai confini di ciò che il design e l'ingegneria britannici possono realizzare. L'uso di elementi incollati in alluminio, un metodo di costruzione che Aston Martin ha perfezionato attraverso lo sviluppo delle sue auto sportive, rende la struttura della scocca sia molto leggera che incredibilmente rigida, per un peso in ordine di marcia complessivo di 2.245 kg. Dentro, l'auto è stata progettata per offrire il massimo spazio nell'abitacolo, privilegiando raffinatezza e spaziosità da prima classe per gli occupanti sia anteriori che posteriori.

Al contempo, l'eccezionale rigidità nella progettazione della nuova piattaforma ha anche permesso alla DBX di raggiungere dinamiche eccezionali sia su strada che fuori strada. Alimentata da una nuova versione del caratteristico motore V8 twin-turbo da 4 litri già utilizzato nella DB11 e nella Vantage, la DBX vanta una potenza di 550 CV e 700 Nm di coppia, valori calibrati per soddisfare le esigenze specifiche di questo modello. Il V8 turbo può anche contare sulla disattivazione dei cilindri per migliorare il risparmio di carburante e spingere la DBX da 0 a circa 100 km/h in 4,5 secondi e fino a una velocità massima di circa 290 km/h.