Bizzarrini cala l’asso: arriverà Giotto. La nuova supercar con motore V12 aspirato e design firmato Giugiaro

Una nuova supercar Bizzarrini è in fase di realizzazione, con i test che partiranno nel 2024. Il nome è Giotto, come quello di Bizzarrini, che ha dato vita al brand nel lontano 1964. La linea è invece firmata Giugiaro, colui che negli anni ‘60 disegnò la 5300 GT, vettura rimasta nel cuore degli appassionati. Sotto una linea filante e moderna, che reinterpreta gli stilemi classici di Bizzarrini, con una silhouette a motore centrale, c’è un corpo vettura in fibra di carbonio rivestito da una carrozzeria in materiale composito.

Il motore, invece, sarà un V12 aspirato, che verrà abbinato ad un cambio a doppia frizione ad 8 rapporti. Una supercar di stampo classico, dunque, pensata essenzialmente per il piacere di guida. «Avere l’opportunità di progettare un’ auto completamente nuova da Bizzarrini è un privilegio - ha detto il designer Giorgetto Giugiaro -. I nostri due nomi sono uniti in quasi sei decenni di storia e una serie di design ormai iconici. Con Giotto onoriamo il passato ma ci concentriamo interamente sul futuro».