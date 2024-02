McLaren Artura Spider, la prima ibrida scoperta della Casa di Woking dotata di 700 cv raggiunge i 330 km/h

Distaccandosi dalla tradizione British, che vuole le cabriolet rigorosamente con il tetto in tela, McLaren ha svelato la Artura Spider dotata di capotte rigida. Per la Casa di Woking la nuova nata è, inoltre, la prima decappottabile dotata di un powertrain ibrido capace di generare ben 700 CV Grazie all’aggiornamento del V6 biturbo che porta con sé un incremento di 20 CV. Inoltre, a beneficiare del nuovo motore e degli upgrade di assetto e dinamica del veicolo, sarà anche la versione coupé della Artura.

Da sempre all’avanguardia nell’uso del carbonio, in McLaren questa volta si sono superati. Nonostante l’aggiunta del tetto rigido, la Artura Spider pesa solamente 62 kg in più rispetto la versione coupé per un totale di 1.560 kg. Tale aggravio di peso risulta quasi impercettibile alla guida mantenendo, così, inalterate le qualità dinamiche della supercar inglese. Il tettuccio, disponibile anche con un pannello in vetro elettrocromatico, tramite otto motori elettrici è in grado di chiudersi e aprirsi in 11 secondi fino a un’andatura di 50 km/h.

Benché le dimensioni della Artura restano invariate, in McLaren hanno lavorato di fino a livello aerodinamico per garantire un’elevata efficienza e, al contempo, ridurre i vortici d’aria che investono gli occupanti dell’abitacolo. A tal proposito è stata rivista la cornice del parabrezza, oltre l’introduzione delle due gobbe dietro i sedili a protezione in caso di ribaltamento. Infine sono state riposizionare le prese per incrementare l’afflusso d’aria per raffreddare al meglio il propulsore.

Oltre a mantenere una pulizia d’insieme, l’abitacolo è costruito attorno al guidatore. Tutti i pulsanti sono a portata di mano per semplificare ogni operazione anche in movimento. Così come il volante che, a differenza delle altre supercar, è completamente privo di manettini, mentre le levette del cambio sono solidali allo sterzo per agevolare la presa anche nei tratti più guidati. Anche il quadro strumenti presenta una grafica essenziale, invece il sistema di infotainment, gestito dal display centrale, comanda l’impianto audio e può essere connesso con gli smartphone offrendo la funzione di mirroring. Non potevano mancare i sedili McLaren Clubsport ma, volendo, si può optare per la versione comfort riscaldati e regolabili elettricamente.

Il cuore pulsante della Artura Spider è il propulsore 3.0 c.c. 6 cilindri con V a 120° sovralimentato mediante due turbo disposti al centro delle bancate. Questo abbinato al motore elettrico, integrato nel cambio automatico 8 marce, riesce a erogare una potenza complessiva di 700 CV è una coppia massima di 720 Nm. Oltre che sull’incremento della potenza, i tecnici di Woking si sono focalizzati sulla corretta erogazione del propulsore tra i 4.000 e gli 8.500 giri/min. Senza tralasciare che, grazie alla batteria da 7,4 kWh, la Artura può percorrere fino a 33 km in modalità puramente elettrica.

La dinamica di guida è stata ulteriormente migliorata adottando nuovi supporti motore, cercando di minimizzare le vibrazioni, e nuove valvole degli ammortizzatori per incrementare la stabilità della supercar. Rivista anche la trasmissione per garantire una cambiata più rapida del 25%. L’impianto frenante ora adotta dischi carboceramici e pinze appositamente studiate per lavorare con la nuova taratura dell’Abs. L’Artuta Spider offre quattro modalità di guida: E-Mode, Comfort, Sport e Track da usare a seconda dell’uso e della superficie stradale.

Tutto questo si traduce in un’esperienza di guida coinvolgente, anche grazie ai nuovi scarichi, e prestazioni mozzafiato. La spider di Woking è in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 3 secondi netti, mentre lo 0-200 km/h è coperto in soli 8,4 secondi, oltre a garantire una velocità massima limitata elettronicamente di 330 km/h. La Artura Spider è offerta a un prezzo di partenza di 276.000 Euro, mentre la rinnovata versione coupé parte da 250.900 Euro.