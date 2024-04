GP di Shanghai, qualifica gara Sprint: la pioggia esalta Norris, in pole, e i grandi "vecchi" Hamilton e Alonso

Per la prima volta quest'anno, è arrivata la pioggia nel corso della qualifica, benché non quella che ha determinato lo schieramento del Gran Premio bensì la sessione che ha scritto la griglia di partenza della gara Sprint. La Q1 e la Q2 si sono svolte regolarmente, con pista asciutta, poi è arrivata la pioggia che ha scombinato i piani per la Q3. Il bitume presente sull'asfalto rifatto non ha reso facile la guida ai dieci piloti che hanno affrontato la Q3.

Si sono visti controsterzi, lunghi, track limits non rispettati e anche un urto (seppur leggero) contro le barriere che portava la firma di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è riuscito a ripartire senza troppi danni, è anche salito terzo, ma alla fine non ha più migliorato ritrovandosi soltanto settimo mentre Carlos Sainz ha conquistato la quinta prestazione. Si poteva fare di più.

Chi si è esaltato è stato invece Lando Norris. L'inglese della McLaren-Mercedes ha fatto la differenza, è stato a dir poco funambolico, per quattro volte ha segnato il primo tempo e nel finale si è anche visto cancellare il suo crono da pole. Nell'ultima curva, ha messo le ruote di destra nella ghiaia, dunque è scattata la regola del track limits. Ma in direzione gara ci si è accorti che Norris non ha guadagnato nulla, anzi, ha perso tempo e quindi è stato rimesso in prima posizione. Giustamente, aggiungiamo.

Ma non è stato solo Norris ad esaltarsi in tali condizioni meteo. Lewis Hamilton, a dispetto di una Mercedes non competitiva, tanto che George Russell non ha superato la Q2, è andato a prendersi il secondo tempo e la prima fila, una prima fila tutta inglese con il giovane e sempre più convincente Norris e il grande "vecchio" (39 anni) sette volte campione del mondo. Ma c'è un altro grande "vecchio" (42 anni) che ha trovato il modo di ritrovarsi nelle alte vette della classifica. Fernando Alonso ha infatti colto il terzo tempo con la Aston Martin-Mercedes.

E qui è interessante vedere le differenze con i compagni di squadra. Norris ha rifilato 3" a Oscar Piastri, Russell, come detto, non ha superato il Q2 (anche se ancora la pista era asciutta) così come Lance Stroll in casa Aston Martin non è entrato in Q3. In tutto questo, Sergio Perez con la seconda Red Bull ha chiuso sesto non lontano da Verstappen.

Notevole la prestazione della Sauber-Ferrari. Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou, per la gioia del numeroso pubbiico presente, sono entrati entrambi nel Q3, un vero record per la squadra svizzera. Deludente questa volta Yuki Tsunoda, penultimo, ed Alexander Albon che non ha superato il Q1 con la Williams-Mercedes.

Venerdì 19 aprile 2024, qualifica gara sprint

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'57"940 - Q3

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'59"201 - Q3

3 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'59"915 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 2'00"028 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 2'00"214 - Q3

6 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 2'00"375 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 2'00"566 - Q3

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 2'00"990 - Q3

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 2'01"044 - Q3

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 2'03"537 - Q3

11 - George Russell (Mercedes) - 1'36"345 - Q2

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'36"473 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'36"478 - Q2

14 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'36"553 - Q2

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"677 - Q2

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'37"632 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'37"720 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'37"812 - Q1

19 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'37"892 - Q1

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'37"923 - Q1