Cupra Formentor concept, ecco il grintoso Suv sportivo ibrido da 245 cv. Il debutto nel 2020

GINEVRA – Cupra, il marchio ad alte prestazioni di Seat, ha anticipato le immagini del concept Formentor, quello che le indiscrezioni davano come Terramar. Il prototipo è stato svelato in occasione del primo anniversario del brand, presentato sul primo circuito spagnolo di Formula 1, Terramar appunto, a Sitges, poco lontano da Barcellona. Nel 2018 le vendite di Cupra sono già lievitate del 40% per un totale di 14.400 unità.



Formentor è il primo modello sviluppato espressamente per Cupra, anche se potrebbe avere anche un futuro come Seat. In versione ad alte prestazioni ha un'alimentazione ibrida plug-in per un totale di 245 cavalli. La percorrenza a zero emissioni è stata annunciata di 50 chilometri nel nuovo ciclo Wltp, che corrispondono a circa una settantina in quello Nedc. Il concept verrà esibito al Salone di Ginevra.

Con il nuovo suv coupé, assicura Wayne Griffiths, Ceo di Cupra, il marchio metterà le ali. Del resto il modello non ha solo un cuore sportivo, ma anche linee estremamente dinamiche. La carrozzeria è ribassata, il cofano è allungato e le linee sono scolpite. «I punti di forza del design sono la bellezza delle proporzioni, l’eleganza delle superfici e la magnificenza dei colori. Credo fermamente che Cupra Formentor sia un vero oggetto del desiderio», ha dichiarato Alejandro Mesonero-Romanos, direttore del Design.

Il concept esibisce un'esclusiva tonalità blu petrolio matte e propone soluzioni tecnologiche di grande interesse. I dettagli non sono stati ancora ufficializzati, ma le anticipazioni sono altisonanti. A parte la luce di benvenuto che si accende all'apertura della portiera, ci sono sedili sportivi avvolgenti con schienali in carbonio ed il digital cockpit con sistema di navigazione panoramico sospeso da oltre 25 centimetri. Il sistema di propulsione ibrida è abbinato alla trasmissione Dsg a doppia frizione, alla regolazione adattiva dell'assetto, al differenziale autobloccante ed allo sterzo progressivo.