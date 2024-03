Jeep, quattro concept al 58° Easter Safari. L’evento nello Utah vedrà le vetture impegnate fino al 31 marzo

Fino al 31 marzo 2024 Jeep sarà protagonista nel 58° Easter Jeep Safari che si svolge a Moab, nello Utah, con quattro nuovi concept. Il primo, che risponde al nome di Jeep Wrangler Low Down, riprende il concept Lower 40 del 2009, ed è equipaggiato con il propulsore 392 V8. Il secondo è il Wrangler 4xe Willys Dispatcher nel quale la power unit ibrida plug-in 4xe è abbinata ad un design che strizza l’occhio ai Suv civili Jeep del primo dopoguerra.

Mentre gli altri due concept sono basati, rispettivamente, sulla Jeep Gladiator, e Vacationeer, che si ispira alla Jeep Grand Wagoneer, e presentano sistemi di propulsione a sei cilindri: nello specifico un V6 Pentastar da 3,6 litri ed un Hurricane Twin Turbo 510. «L’ Easter Jeep Safari a Moab, nello Utah, è il luogo perfetto per presentare i nuovi concept Jeep - ha dichiarato Bill Peffer, senior vice president e responsabile di Jeep per il Nord America - dall’elettrificazione 4xe all’impareggiabile potenza del motore 392, i concept Jeep 4x4 di quest’anno dimostrano come la Wrangler più performante di sempre si rivolga a un’ampia gamma di clienti».