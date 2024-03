Jeep, Avenger anche ibrida e dagli Usa la Wagoneer S: il super suv a batterie

Qual è stata l’auto elettrica più venduta a gennaio in Italia? La Tesla? Risposta sbagliata! L’elettrica n.1 nel nostro paese nel primo mese 2024 è stata a sorpresa la Jeep Avenger. Il piccolo Suv urbano che da un anno riscuote enorme successo. E che ha fatto incetta di premi, fra cui il riconoscimento quale Auto dell’Anno nel 2023. Le ragioni del suo successo? Prima di tutto il design seducente fatto di linee morbide e sensuali, molto diverse dalle forme squadrate e rudi delle altre Jeep. E poi la compattezza: i suoi 4,08 metri di lunghezza sono perfetti per districarsi nell’ambito urbano, garantire agilità e maneggevolezza, ma anche comfort e spazio per gli occupanti. Punto di forza della Avenger è il suo brillante ed efficiente motore elettrico da 156 cv che promette un’autonomia (WLTP) di circa 400 km in città togliendo ogni genere di ansia da ricarica nell’uso urbano. L’Avenger elettrica ha anche un sorella più tradizionale con motore a benzina da 100 cv e cambio manuale, dal prezzo più abbordabile. In questi giorni però arriva sul mercato però anche la terza sorella della famiglia Avenger: la 1.2 e-hybrid. Che significato ha questa sigla? Facciamo chiarezza, Nel mondo dell’ibrido esistono tre tecnologie, dalla più sofisticata alla più semplice: plug-in (con la spina di ricarica), full hybrid e mild hybrid.



In quest’ultima il motorino elettrico di solito è soltanto “di servizio” e “alleggerisce” lo sforzo del termico ma non muove direttamente le ruote dell’auto. La Jeep Avenger e-hybrid, invece, è una via di mezzo fra full hybrid e mild hybrid. Perché in questo caso il motore elettrico a 48 volt è compatto come un mild hybrid, però genera una ventina di kilowatt ed è calettato all’interno del cambio 6 marce a doppia frizione. Significa che può recuperare l’energia delle frenate (che immagazzina nella batteria da 0,9 kWh), aiutare la motricità dell’auto ed in determinati casi azionare da solo le ruote per far viaggiare l’Avenger in full electric a bassa velocità. Con i suoi 26mila euro di listino la Avenger e-Hybrid costa sensibilmente meno della full electric che parte da oltre 39mila euro. Ma il prossimo autunno vedremo anche la quarta sorella della famiglia Avenger: una vera 4x4 a trazione integrale.



Basata sulla versione e-hybrid con lo stesso 3 cilindri da 1.2 litri ma stavolta con turbina a geometria variabile per erogare 136 cavalli invece che 100, il medesimo propulsore elettrico da 21 kW nel cambio ed un secondo identico motore elettrico montato stavolta sull’asse posteriore per azionare le ruote dietro. Così questa Avenger 4xe garantirà la trazione integrale permanente (perché nel caso la batteria da 0,9 kWh si scaricasse verrà ricaricata dal termico). Una soluzione più pratica e leggera del ricorrere alla costosa architettura plug-in.

Tutto ciò in attesa dell’ammiraglia del marchio Jeep, la Wagoneer S che debutterà nel 2025 e che sarà la prima Jeep full electric a trazione integrale (è costruita sulla piattaforma STLA large) e che potrà vantare un motore da ben 600 cavalli.