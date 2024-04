Jeep, diventano e-Hybrid anche Renegade e Compass con interni rinnovati e tecnologici

BALOCCO - In cammino verso una mobilità più sostenibile ispirata da tecnologie evolute, Jeep ha "reinventato" i suoi tre pilastri per l'Europa. Dopo la new entry Avenger (unico modello anche full-electric del brand americano) offrono ora un'opzione e-Hybrid anche l'intramontabile Renegade e la ambiziosa Compass. Che nell'edizione 2024 si rivelano più ricche e moderne in ogni livello di allestimento. Con la Avenger e-Hybrid, l'intera famiglia delle nuove Jeep è stata presentata a Balocco, dove il Proving Ground del gruppo Stellantis propone anche un impegnativo percorso off-road.

Un test drive di gruppo per giornalisti di 14 Paesi con focalizzazione proprio sul sistema ibrido leggero. “Per noi l'e-Hybrid è importante anche a livello culturale – spiega il capo di Jeep Europa Eric Laforge – e vogliamo che diventi il primo punto di accesso alla mobilità elettrica per chi non si sente ancora del tutto pronto per le emissioni zero. Stiamo offrendo perciò la stessa tecnologia sui nostri più importanti modelli che compiono un ulteriore passo in avanti verso una sostenibilità intelligente, che non sacrifica comfort e prestazioni”.

Il powertrain e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione alternando in automatico motore 100% elettrico, ibrido e a combustione interna. Il passaggio tra i vari tipi di propulsione è sempre "dolce" e risulta prezioso durante la guida, decisamente confortevole e anche molto divertente se si seleziona la modalità sport. Il trasferimento parziale dal termico all'elettrico avviene elaborando lo stato di carica della batteria da 48V con capacità di 17,5Ah, le condizioni di viaggio in tempo reale e altri parametri. Un sistema intelligente che garantisce eccellenti prestazioni nei diversi percorsi. La propulsione 100% elettrica si sfrutta in fase di avviamento, mentre la modalità ibrida si attiva nelle fasi di crociera integrandosi con la potenza del motore a combustione.

Il cuore ibrido di Renegade e Compass si basa sul propulsore turbobenzina 4 cilindri 1.5 (130 cv e 240 Nm di coppia) abbinato a un motore elettrico che fornisce 15 kW di propulsione elettrica aggiuntiva. Un meccanismo di generazione dell'avviamento a cinghia (Belt Starter Generator) facilita la ripartenza del propulsore a combustione interna a basse velocità. Il sistema è completato da un meccanismo di frenata intelligente che consente di sfruttare l'energia in fase di decelerazione grazie alla frenata rigenerativa. L'alimentazione è fornita da un pacco batteria compatto da 48V raffreddato ad aria, con una capacità di 17,5Ah e 0,8kWh, che garantisce grande accumulo di energia per le manovre in ibrido. L’elettrificazione pura offre vantaggi come la funzione "e-creeping", che consente piccoli movimenti in avanti senza la necessità di utilizzare l’acceleratore: molto utile nel traffico urbano. E' possibile pure parcheggiare a emissioni zero (e-Parking).

Ma per Renegade Model Year 2024 le novità non si fermano all'opzione e-Hybrid. Dopo oltre un decennio di successi, il Suv compatto Jeep si è molto rinnovato negli interni e specialmente sotto il profilo multimediale. Debuttano in plancia il rinnovato cluster digitale TFT da 10,25 pollici e il nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici, con una potenza di elaborazione cinque volte superiore alla generazione precedente. Il volante è ridisegnato (in stile Avenger) ed è disponibile la telecamera posteriore ad alta risoluzione, oltre alla connettività wireless Apple Carplay e Android Auto. Contenuti di serie sull’intera gamma, a partire dall'allestimento di base Renegade. Si sale di livello con la versione Altitude che offre anche fari anteriori, antinebbia e luci posteriori Full Led. L’allestimento Summit aggiunge un mix premium di lusso e comodità, cerchi in lega da 18 pollici e sedili anteriori riscaldati. La gamma ibrida Renegade ha un listino da 33.400 euro ma in promozione parte da 28.100 e sono previste ad aprile finanziamenti Jeep Excellence con rate da 199 euro su tutte le motorizzazioni (benzina/diesel, e-Hybrid e Plug-in Hybrid).

Sulla Compass l’allestimento Altitude propone elementi esterni e interni di pregio, fin nei minimi dettagli. Ad esempio catarifrangenti full Led ridisegnati, cerchi in lega da 18 pollici e sedili in tessuto/vinile. Il top di gamma Summit offre cerchi in lega diamantati da 19 pollici e tetto nero bicolore. Compass e-Hybrid prevede, sul fronte sicurezza, funzioni avanzate tra cui la guida autonoma di livello 2. Vanta inoltre 80 dotazioni di serie ed è sempre connessa grazie ai servizi TBM con assistenza e informazioni personalizzate.