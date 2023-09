Fiat, la nuova 600 è anche Hybrid: 100 cv e ricche dotazioni hi-tech

TORINO - Nelle concessionarie Fiat sta decollando il lancio della nuova 600e, la versione full-electric del modello che riporta il marchio torinese nel segmento B e la cui produzione è già partita nel sito polacco di Tycky. Ma oltre alla inevitabile proiezione nell'era delle tecnologie avanzate a impatto zero, questa 600 che richiama suggestioni intense del passato già a partire dal nome propone anche una riflessione sul presente: ci sono Paesi – come l'italia - in cui l'elettrico puro non è ancora una soluzione "matura" sul mercato. E allora ecco un'alternativa pragmatica, la versione termica con motore ibrido "leggero". Scelta che Olivier François, Ceo di Fiat, ha spiegato così: “La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la citycar Bev più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione nel rendere l’elettrico accessibile a tutti. Dove però il full electric non è ancora realmente decollato offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”.

La 600 Hybrid arriverà all'inizio del prossimo anno con una tecnologia Mild P2: 100 CV di potenza e 110-114 grammi di CO2 stimati in pre-omologazione. Il motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e al cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che comprende un motorino elettrico da 21-kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione. Questa evoluzione della tecnologia Mild-Hybrid assicura comfort e prestazioni, con la possibilità di vivere (per brevi tragitti) la mobilità elettrica non solo in città e sotto i 30 km/h, ma anche su strade urbane ed extraurbane, perfino in autostrada quando si rilascia l'acceleratore in condizioni stabili o in discesa. Il contributo elettrico si avverte anche in fase di accensione, che grazie al supporto di un motore elettrico Bsg avviene in modalità silenziosa e permette una transizione fluida tra il motore a combustione interna e il motore elettrico.

La potenza elettrica “extra” migliora l’elasticità ai bassi regimi e in partenza, inoltre consente il recupero di energia quando il veicolo rallenta. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico. L'autonomia in modalità completamente elettrica su strade urbane ed extraurbane è di circa 1 km. Ma l'alimentazione a emissioni zero può essere utilizzata anche per la funzione e-creeping (brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore, ad esempio in un ingorgo) o per il parcheggio (e-parking).

La Nuova Fiat 600 Hybrid offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi e un'erogazione di coppia istantanea da parte del motore elettrico. Al lancio ci sarà la possibilità di scegliere in opzione l'allestimento esclusivo "La Prima".

Con uno stile che cattura a prima vista, la Nuova Fiat 600 Hybrid è lunga 4,17 metri, ha 5 porte e può ospitare 5 persone, con un bagagliaio da 385 litri. Sulla scia degli allestimenti eco-friendly, già la versione d'accesso propone sedili in tessuto riciclato e una fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca. "La Prima" ha in più richiami evidenti alla Dolce Vita. Ricca la dotazione hi-tech con sistemi di sicurezza e assistenza alla guida all'avanguardia per una guida assistita di livello 2.

Entrambe le versioni sono caratterizzate da un HMI (l'interfaccia tecnologica) con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale ed e-Auto Off per interrompere l'inibizione del motore termico attraverso lo schermo dell'hi-fi. Disponibili due pack con servizi connessi: Connect One e Connect Plus. Il primo, di serie, offre servizi di assistenza e chiamata d'emergenza, ma anche informazioni sullo stato di salute del veicolo. Il pack Plus comprende servizi di navigazione, funzionalità per gestire da remoto il veicolo tramite l'app Fiat o per monitorare lo stile di guida. Tra le novità, il Trip Report che analizza le abitudini di guida per migliorare l'impatto sui consumi.

Il listino parte da 24.950 euro ma, grazie all’offerta di lancio, può scendere a 19.950 in caso di rottamazione e finanziamento con “contributo prezzo” di 2.000 euro.