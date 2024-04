Exor: Elkann, valore Ferrari e Stellantis balza nel 2023, a luglio celebrazioni per 125 anni Fiat. L'EV del Cavallino fedele alla sua storia

"Nel 2023, il net asset value per share (Valore Netto degli Attivi per azione) di Exor è cresciuto del 32,7% sovraperformando di 15,1 punti percentuali il nostro benchmark, l’indice Msci World. Il principale fattore che ha determinato la crescita del nostro Nav per azione quest'anno è stata l’ottima performance delle nostre maggiori società Ferrari e Stellantis, il cui valore è cresciuto rispettivamente del 52% e del 59%, un aumento combinato di 8,2 miliardi di euro".

Lo ha scritto John Elkann, amministratore delegato di Exor, nella lettera annuale agli azionisti. Inoltre, Elkann ha ricordato che "l'11 luglio Fiat celebrerà i 125 anni dalla sua fondazione ad opera del mio trisnonno, il senatore Giovanni Agnelli. Per il terzo anno consecutivo Fiat è stato il marchio più grande di Stellantis in termini di volume di vendite con 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo (un aumento del 12% rispetto al 2022), che include il successo della 500e, leader europea tra le city car elettriche e orgogliosamente costruita a Mirafiori".

Ferrari "ha continuato a raggiungere risultati eccezionali, superando le previsioni annuali. Non vediamo l'ora di celebrare ulteriori vittorie con clienti, tifosi e dipendenti con Benedetto Vigna e il suo leadership team che mantengono il loro approccio 'con le gomme ben salde sulla terra', mentre il Cavallino Rampante prosegue nel suo viaggio verso l'elettrificazione restando fedele alla propria storia". Lo ha scritto John Elkann, amministratore delegato di Exor, nella lettera annuale agli azionisti, sottolineando che "il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio". Elkann ha ricordato che "nel 2023 sono stati lanciati cinque modelli, tra cui la Ferrari Roma Spider e la 499P Modificata…derivata dalla hypercar 499P che a giugno ha trionfato nell’edizione del centenario di Le Mans, nell’ambito del campionato Wec (World Endurance Championship). È stato un ritorno perfetto per il Cavallino Rampante, dopo un'assenza di cinquant'anni, oltre che la sua decima vittoria complessiva in questa gara leggendaria. Gli sforzi dei meccanici, degli ingegneri e dei piloti, uniti all'impegno assoluto della squadra e dei suoi tifosi, evidenziano la capacità di Ferrari nel combinare performance e passione come nessun altro".