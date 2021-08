Hyundai Santa Fe, il Suv plug-in con 58 km di autonomia in elettrico. La versione ibrida con la spina a 7 posti completa la gamma

MILANO - Nuova Hyundai Santa Fe plug-in hybrid, che completa la gamma dell’icona dei suv Hyundai, è disponibile in Italia affiancando le motorizzazioni diesel e full hybrid. Apprezzata negli anni per il comfort e la spaziosità, la nuova versione della Santa Fe offre numerosi miglioramenti che ne accrescono ala qualità, con un abitacolo confortevole e funzionale e un equipaggiamento di serie completo che include più tecnologia, connettività senza limiti e avanzati sistemi di guida assistita e sicurezza attiva. Il sistema plug-in hybrid aggiunge una migliore efficienza nei consumi garantendo il massimo piacere di guida grazie alla combinazione di un propulsore a benzina di terza generazione T-GDi Smartstream da 1,6 litri e un motore elettrico da 66,9 kW. Il powertrain ha una potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima, ed è dotato della tecnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration), che ottimizza le prestazioni del motore e l’efficienza del carburante. Grazie a una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh, i conducenti possono spontaneamente passare alla guida esclusivamente elettrica, premendo il pulsante dedicato, traendo così vantaggio da un’autonomia completamente a zero emissioni fino a 58 km (ciclo WLTP).

Dotata di un caricatore di bordo da 7,2 kW, Santa Fe plug-in hybrid può essere ricaricata sia presso le colonnine dedicate ai veicoli elettrici, sia tramite una wall-box domestica compatibile. Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito attraverso il sistema “shift-by-wire” e alla trazione integrale di serie con la tecnologia 4WD HTRAC di Hyundai, che è capace di distribuire in modo variabile la potenza tra le ruote anteriori e posteriori, a seconda delle condizioni di trazione e di guida. Per un’autentica esperienza suv, è inoltre equipaggiata con un selettore Terrain Mode, che ottimizza potenza, coppia e frenata a seconda della condizione stradale selezionata dal guidatore. Come per gli altri motori disponibili, la versione plug-in hybrid di Santa Fe si distingue per il suo design che combina raffinatezza ed eleganza a un aspetto deciso. Gli interni offrono un nuovo livello di spazio, comfort e praticità, cui si aggiungono finiture con materiali soft-touch di alta qualità. Il modello presenta un nuovo Cluster Supervision digitale da 12,3 pollici e un nuovo design del cruscotto, con una console centrale riprogettata e un sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, insieme al sistema di telematica Hyundai Bluelink che include i servizi Live. In aggiunta, i sistemi di guida assistita e le funzionalità di sicurezza attiva ai vertici della categoria rendono questo suv uno dei veicoli tra i più sicuri sul mercato.

Nuova Santa Fe plug-in hybrid è disponibile nell’allestimento XClass con fari full LED, cerchi in lega da 19”, tetto panoramico elettrico, interni in pelle, sedili anteriori ventilati e riscaldati, sedili posteriori riscaldati, cluster digitale da 12.3” e sistema di navigazione con display touchscreen da 10.25” con connettività Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera e servizi telematici Bluelink, ai quali si aggiungono i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense di serie. Grazie all’offerta lancio, questa versione è proposta a 52.000 euro, con un vantaggio cliente di 9.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato immatricolato da almeno 10 anni (Ecobonus).