Mercedes CLE Coupé, elegante e sportiva. Sotto il cofano unità mild hybrid in attesa delle plug-in

Nasce la nuova Mercedes CLE Coupé, la due porte sportiva ed elegante della casa della stella a tre punte. Si tratta di una vettura che trasla sulle proporzioni di una coupé il linguaggio stilistico del brand, secondo la filosofia di design definita Sensual Purity. La silhouette bassa (1.428 mm), il passo lungo (2.865 mm), e gli sbalzi corti (888 mm all’anteriore/1.097 mm al posteriore), oltre alla spalla muscolosa, ne definiscono la linea. Nello specifico, la nuova due porte è significativamente più grande della Classe C Coupé, mentre è due millimetri più piatta e 15 millimetri più lunga della Classe E Coupé. Non mancano altri elementi tipici delle coupé del marchio come i powerdome sul cofano anteriore, il parabrezza inclinato, il tetto spiovente nella zona posteriore, ed il lunotto piatto.

A livello di allestimenti, quello base, denominato Avantgarde Line, presenta una dotazione di serie che annovera i cerchi in lega leggera da 18 pollici; mentre l’AMG Line vanta cerchi da 19 pollici di serie. Dotata di serie di fari LED High Performance, la CLE Coupé offre tra gli optional i fari Digital Light. L’abitacolo riprende la plancia della Classe C con la strumentazione digitale integrata in un display da 12,3 pollici, ed un altro schermo da 11,9 pollici sistemato al centro della plancia, nella parte alta della stessa.

Le motorizzazioni 2 litri turbo benzina e turbo diesel, e l’unità 3.0 turbo benzina, sono dotate di sistema mild hybrid, oltre che accoppiate alla trasmissione automatica 9-G Tronic. Le potenze vanno dai 200 cv + 23 cv elettrici della CLE 220d, fino ai 381 cv + 23 cv elettrici della CLE 450 4Matic. Le varianti AMG e le versioni ibride plug-in sono previste più avanti.