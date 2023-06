Mitsubishi Colt torna in Europa come full hybrid o benzina. Imparentata con la Clio, verrà costruita da Renault in Turchia

Basata sulla piattaforma Cmf-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, e derivata in diversi elementi dalla Clio, è pronta a debuttare la settima generazione della Mitsubishi Colt, berlina compatta a cinque porte che sarà prodotta nello stabilimento Renault di Bursa in Turchia. Il frontale di Colt - che viene reintrodotta sul mercato europeo per la prima volta dopo nove anni - riprende il tema di design Dynamic Shield di Mitsubishi Motors e combina sottili fari completamente a Led nella parte superiore con luci di marcia diurna (anch’esse a Led) a forma di L nella parte inferiore. In coda Colt mostra un paraurti che enfatizza la larghezza e conferisce all’ auto un aspetto agile ma anche un senso di stabilità. A livello di gruppi propulsivi la nuova Colt sarà proposta in versione full hybrid (Hev) ecologico e come Ice con tradizionale motore a benzina.

Colt Hev riunisce un propulsore a benzina 1,6 litri con due unità elettriche (un alternatore-motorino di avviamento e uno principale) con un cambio automatico multimodale e una batteria da 1,2 kWh. Il modello entry-level di Colt, che riprende alcuni contenuti di Renault Clio, offrirà un motore turbo benzina 100 Cv da 1,0 litri accoppiato a un cambio manuale a 6 marce o un motore a benzina 90 Cv da 1,0 litri con cambio manuale a 5 marce. E come nella compatta della Losanga la Colt sarà dotata di sistema Multi-Sense per personalizzare l’esperienza di guida con le modalità My Sense, Sport o Eco mode che regolano la risposta del motore e dello sterzo e illuminazione dell’ambiente.

Come anticipato nella presentazione trasmessa via streaming (https://youtu.be/uli4jGVPjXU) nuova Colt proporrà interni che Mitsubishi definisce ‘premium’ con smartphone-link Display Audio (Sda) al centro del quadro strumenti e un secondo display da 7 pollici o 9,3 pollici in base alle versioni. Il sistema audio premium Bose consentirà un’esperienza audio coinvolgente mentre una serie di funzioni di sicurezza avanzate assisteranno il conducente per una guida sicura e sempre protetta.