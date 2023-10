Porsche 911 GT3 R Rennsport, 77 esemplari tutti da guidare. Realizzata sulla base della 911 GT3 R ha una potenza di 620 cv

La Porsche 911 GT3 R rennsport è una vettura derivata direttamente dalla GT3 R attuale, quindi ha tutte le potenzialità di un’ auto da corsa, a partire dal suo propulsore in grado di sviluppare 620 CV, ma è libera dalle norme FIA, perché non è destinata alle competizioni, ma a 77 facoltosi clienti. Esteticamente si distingue per un corpo vettura funzionale a livello aerodinamico, come dimostra la grande ala posteriore, omaggio alla 935 che vinse a Daytona nel 1978, ma con un design pensato anche per emozionare. Nuova anche la firma luminosa a LED che sottolinea la larghezza possente della vista posteriore. La 911 GT3 R rennsport è destinata a sostituire, nell’immaginario collettivo, l’interpretazione moderna della Porsche 935, ma se quest’ultima era realizzata sulla base della 911 GT2 RS Clubsport, la vettura attuale deriva dall’attuale 911 GT3 R, per cui nasce da un’ auto da corsa al 100%. Nell’abitacolo riprende tutti gli accorgimenti FIA per la sicurezza, ed i monitor che riportano le immagini delle telecamere, utilizzate al posto dei retrovisori, offrono un contenuto di modernità nel vivere la pista.

Il motore boxer a sei cilindri da 4,2 litri raggiunge i 9.400 giri/min, e beneficia dell’eliminazione delle restrizioni imposte dal regolamento FIA, per cui raggiunge una potenza di 620 CV rispetto ai 565 CV della GT3 R, mentre il cambio sequenziale a 6 marce, gestito attraverso i paddle dietro il volante, presenta un rapporto di trasmissione della quarta, quinta e sesta marcia corrispondente a quello utilizzato per Daytona sulla vettura da corsa, e consente all’ auto di raggiungere una velocità massima superiore di circa 20 km/h in confronto all’ auto da competizione omologata con rapporti più corti dal regolamenti FIA. Completano il quadro degli pneumatici da corsa speciali realizzati da Michelin per questa vettura, ed una riduzione generale delle masse che passa anche attraverso un sistema frenante da corsa con monoblocco in alluminio di AP dotato di pastiglie freno con piastre di supporto in titanio.

La Porsche 911 GT3 R rennsport uscirà dalla fabbrica con scocca verniciata in grigio agata metallizzato ed i pannelli della carrozzeria con carbonio a vista, ma sono ben 7 le colorazioni disponibili oltre a 3 livree che non sono delle riproposizione retrò, piuttosto delle nuove interpretazioni cromatiche che attingono anche al passato del brand.