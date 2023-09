Ram, una final edition chiude l’epopea del 1500 TRX 6.2 V8. Serie di 4.000 unità del pick-up più veloce e potente al mondo

Una Final Edition replicata in 4.000 unità, la cui commercializzazione è prevista in autunno, celebrerà la conclusione della produzione del Ram 1500 TRX, il pick-up che con il suo motore 6. 2 Hemi V8 sovralimentato da 702 Cv si è collocato nel 2020 ai vertici del portfolio del brand nordamericano di Stellantis diventando il pick-up di serie più veloce, e potente al mondo. « L’introduzione del Ram 1500 TRX aveva inaugurato un cambiamento significativo nei segmento dei light truck con prestazioni fuoristrada - ha affermato Tim Kuniskis, ceo del marchio Ram - creando un alone di superiorità che durerà per gli anni a venire. I performance truck hanno però fatto il loro tempo ma non è la fine della storia di TRX». Alludendo ad una possibile evoluzione della gamma dei nuovi pick-up elettrici, Kuniskis ha detto «anche se avremo altre notizie in un secondo momento, ora siamo orgogliosi di offrire ai nostri fedeli appassionati dei pick-up prestazionali lo speciale TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition».

Nel Ram TRX il poderoso motore V8 sovralimentato da 6, 2 litri della iconica serie Hemi, può spingere questo "colosso" da 3.500 kg e 5,9 metri di lunghezza a una velocità massima di 190 km/h. Grazie ad un cambio automatico a otto velocità TorqueFlite specifico per alti valori di coppia, Ram TRX scatta da 0 a 100 in 4,5 secondi e copre la distanza di un quarto di miglio (uella che in Usa si utilizza per le gare di accelerazione) in 12,9 secondi. Disponibile in otto colori esterni, inclusi i tre nuovi Delmonico Red, Night Edge Blue e Harvest Sunrise, il Ram 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 - Final Edition consente una personalizzazione ancora maggiore e presenta una combinazione unica di tecnologia e prestazioni. Tra i contenuti altamente esclusivi - a fronte di un prezzo che parte da 119.620 dollari - sono da segnalare le ruote con profilo anti-detallonamento Satin Titanium, lo stemma sul cofano, le cuciture Patina sul cruscotto, sui sedili, il logo TRX ricamato sullo schienale, la targhetta sulla console centrale che mostra il numero di costruzione e un badge sul cruscotto TRX lato passeggero Gli interni includono anche finiture in fibra di carbonio opaca con trama 4x4 sul quadro strumenti, sulle portiere, sulla console e sul volante.

L’equipaggiamento standard aggiuntivo include un sistema audio premium Harman Kardon con 19 altoparlanti, display Head-Up, specchietto retrovisore digitale e i sedili anteriori con 8 regolazioni elettriche. Le caratteristiche di sicurezza includono il cruise control adattivo, il lane keep assist, la frenata di emergenza con rilevamento dei pedoni negli angoli ciechi e delle traiettorie trasversali e l’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore ParkSense.