Cityscoot, sbarca a Roma il nuovo servizio di scooter sharing: nel periodo iniziale gratis i primi 30 minuti

Dopo il debutto a Milano di inizio 2019, la start-up francese Cityscoot – specializzata nello scooter sharing ed emissioni zero – sbarca nella capitale lanciando il suo servizio in beta test con una flotta iniziale di 100 scooter. Ma è solo l'inizio, perché presto il numero di mezzi bianchi e azzurri che accompagneranno i clienti romani nei loro spostamenti quotidiani a emissioni zero salirà a 500. Il servizio è attivo in tutta la “Zona Cityscoot”, che comprende per ora tutta l'area del centro; chiaramente i mezzi potranno essere utilizzati anche al di fuori di quest’area, a patto che vengano poi riportati al suo interno al termine del noleggio e riposizionati nelle aree di parcheggio permesse ai veicoli a due ruote.

“Ampliamo la flotta di mezzi elettrici e a zero emissioni per la nostra città. Roma vuole essere capofila nel settore. Siamo felici di dare il via a questo servizio aggiuntivo con la speranza di poter arricchire la platea di operatori di scooter sharing elettrico nel nostro territorio. Obiettivo è, inoltre, poter estendere la copertura anche ad aree meno centrali della città, così da offrire a tutti la possibilità di usare questi mezzi ecologici”, ha detto la Sindaca Virginia Raggi.

"Cityscoot vede nel trasporto a ‘zero emissioni’ e ‘zero rumore’ il futuro della mobilità; per questo siamo molto orgogliosi di portare i nostri scooter anche a Roma, dopo il lancio del servizio a Milano. Siamo convinti che Cityscoot rappresenterà per la Capitale un modo nuovo di muoversi nel traffico, agile e veloce, ma sostenibile ed ecologico. Lavoreremo a stretto contatto con l’amministrazione per espandere progressivamente la ‘Zona Cityscoot’ e garantire una sempre migliore copertura del servizio", ha dichiarato Gianni Galluccio, General Manager di Cityscoot Italia.



Cityscoot si avvale dal punto di vista finanziario della collaborazione con Leasplan, sfruttando invece la partnership con Allianz per quanto riguarda il profilo assicurativo. Lo scooter può viaggiare a una velocità 45 km/h e può essere prenotato direttamente dallo smartphone tramite App. In questo periodo iniziale di beta test i primi 30 minuti di noleggio saranno gratuiti e successivamente verrà applicata la normale tariffa da 0,29 euro al minuto; in alternativa è possibile acquistare il pacchetto CityRider che consente di viaggiare per 100 minuti a un costo complessivo di 22 euro. Per i clienti abituali, inoltre, Cityscoot prevede un programma fedeltà che consente di accumulare minuti gratuiti.

Non sarà un onere del cliente quello della ricarica del veicolo. Anche se lo scooter dovesse scaricarsi durante lo spostamento, sarà necessario lasciare il mezzo in un'area di parcheggio in attesa che un uomo del team di Cityscoot (attivo h24 tutti i giorni) provveda alla ricarica delle batterie. "Negli ultimi anni lo sharing elettrico ha registrato una crescita esponenziale nella nostra città grazie al coinvolgimento di nuovi operatori. È un servizio sempre più apprezzato anche da cittadini e turisti per gli spostamenti sul territorio capitolino. Un servizio che risponde perfettamente alla nostra idea di mobilità sostenibile e a impatto zero”, ha aggiunto l’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo.