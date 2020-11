Ducati Multistrada V4: in sella alla prima moto con Cruise Control Adattivo e Blind Spot Detection

BOLOGNA – Per il 2021 la Ducati Multistrada diventa V4, affina design, ciclistica ed elettronica, e diventa la prima moto di serie a montare dei radar, portando al debutto sistemi come il Cruise Control Adattivo e il Blind Spot Detecion, riservati fino ad oggi solo al mondo delle auto. I più scettici potrebbero pensare che si tratti di qualcosa che tradisce l'essenza della moto e il divertimento a essa connesso. Ma non è questa la realtà e l'abbiamo constatato nel corso della nostra prova svolta nelle strade e autostrade bolognesi.

In sella, in autostrada, il Cruise Adattivo dà le stesse sensazioni che si provano sull'auto. La moto segue a distanza (regolabile) il veicolo che precede, decelera in caso di rallentamento e ritorna alla velocità di crociera preimpostata autonomamente appena possibile: o quando il veicolo che precede accelera o quando la corsia si libera. Parliamo, dunque, di un sistema che garantisce comfort e sicurezza, ma che non sostituisce il pilota: semplicemente, all'occorrenza, lo assiste, in modo mai invasivo. Così come fa il sensore dell'angolo cieco illuminando il LED sullo specchietto quando c'è un veicolo in arrivo nella diagonale posteriore: provvidenziale.

Si chiamano infatti sistemi di ausilio alla guida, pensati per migliorare l'esperienza in sella (o al volante) e non per cambiarla o snaturarla. Anche perché in caso contrario non sarebbe stata una moto sportiva, performante e ultra-moderna come la Ducati Multistrada V4 a portarli al debutto. Parliamo pur sempre di una moto dotata (per la prima volta, dopo tre generazioni di bicilindrici) di un motore V4 Granturismo da 1.158 cc, 170 CV e 125 Nm di coppia, che sfrutta tutta l'esperienza che Ducati ha sviluppato nel mondo delle competizioni. Che al semaforo è in grado di disattivare i due cilindri posteriori, migliorando il comfort termico e il consumo, ed è assistito da un pacchetto elettronico molto evoluto, con piattaforma inerziale IMU, Cornering ABS, controllo della trazione e dell'impennata, cambio elettronico, Riding Mode e tanto altro. Tutti elementi che tra le curve si traducono in un motore sempre pronto, corposo ai bassi, ricco di coppia ai medi e dall'allungo molto vigoroso. Che cambia carattere, ma non il suo DNA, in funzione delle mappe utilizzate insieme all'assetto delle sospensioni semi-attive. Tutto si raccorda con grande equilibrio e il piacere di guida è elevato in tutte le situazioni, compreso il fuoristrada.

Fuori, la nuova Multistrada V4 non è stata stravolta. Ci sono nuove linee ed elementi pensati per migliorare la comodità, il comfort termico (come il becco e le feritoie di sfogo dell'aria), l'aerodinamica e la posizione in piedi quando si pratica il fuoristrada. E poi ci sono i nuovi radar che sono perfettamente integrati nelle linee della moto. Completano il quadro ruote con l'anteriore da 19 (in opzione anche a raggi) telaio monoscocca in alluminio, forcellone bibraccio e sospensioni dalla grande escursione, che sulla versione S diventano semiattive Skyhook. Ciliegina sulla torta il sistema Ducati Connect, per gestire telefono, media e un sistema di navigazione proiettato direttamente sull’ampio display a colori. La nuova Multistrada V4 è in vendita nelle concessionarie ufficiali in due gli allestimenti – base e S – con prezzi che partono da 18.900 euro. Tanti gli accessori disponibili, così come ricchi e variegati sono i pacchetti preimpostati, che possono far superare la soglia dei 26.000 euro.

In definitiva, la quarta generazione della Ducati Multistrada V4 migliora sotto tutti i punti di vista, offrendo anche un importante incremento degli intervalli di manutenzione e una maggiore affidabilità. Resta una moto polivalente, che fa del comfort sulle lunghe distanze uno dei suoi punti di forza. Diverte su strada e in fuoristrada, e docile ed equilibrata in città e, con gli accessori giusti, diventa una perfetta viaggiatrice.