Rally Islas Canarias: Bonato (Citroën) vince, Franceschi (Skoda) sale in vetta al campionato

LAS PALMAS – Porta nuovamente le firme di Yoann Bonato e Benjamin Boulloud il Rally delle Isole Canarie. Così come lo scorso anno, la coppia francese ha conquistato il secondo appuntamento stagionale dello European Rally Championship. Ma, a differenza di dodici mesi fa, la vittoria per l’equipaggio della Citroën si è rivelata più difficile del previsto. Secondo posto per Mathieu Franceschi che, complice l’assenza del vincitore del Rally d’Ungheria Simone Tempestini, sale al comando della graduatoria generale. A completare il podio un velocissimo, quanto sfortunato, Alejandro Cachón.

Dopo aver siglato solamente il decimo crono nella speciale di Las Palmas de Gran Canaria del giovedì, Bonato nella giornata successiva ha cambiato passo. Firmando lo scratch della Aguimes-Santa Lucia, il pilota della Citroën è salito al primo posto. Tuttavia Bonato si è subito trovato a fare i conti con il locale Cachón. Infatti, nella tappa del venerdì, lo spagnolo è stato il più rapido sugli asfalti delle Canarie conquistando quattro delle sei prove in programma. Preso il comando delle operazioni, il pilota della Toyota Yaris Rally2 è però stato costretto ad alzare il piede per via di una foratura all’anteriore destra, avvenuta nel corso della ripetizione di Santa Lucia, perdendo quasi quaranta secondi.

Riprese le redini della gara, Bonato ha quindi iniziato un intenso duello con il connazionale Franceschi. La lotta si è protratta anche nella tappa conclusiva del sabato con l’alfiere della Citroën che è riuscito a mantenere il comando nonostante la forte pressione di Franceschi. A dividere i due francesi all’arrivo sono stati solamente 2”8. Terzo posto tutto in rimonta da parte di Cachón. Scivolato al diciottesimo posto, per via della foratura, lo spagnolo ha spinto fino all’ultimo conquistando anche la Power Stage conclusiva.

Finale amaro per José Antonio Suarez. Lo spagnolo, arrivato terzo nell’ultima speciale, in un solo colpo ha perso secondi preziosi scivolando in quinta posizione alle spalle di Cachón e Diego Ruiloba. Fuori dai primi cinque Hayden Paddon. Il campione in carica dell’ERC nella tappa del venerdì è apparso in difficoltà lamentando una Hyundai i20N Rally2 troppo sottosterzante. Gli uomini del team BRC hanno quindi rivisto l’assetto permettendo a Paddon di chiudere in sesta posizione.

Jon Armstrong, settimo, ha tagliato il traguardo davanti a Mads Østberg. Assente in Ungheria per un’infezione polmonare, il norvegese ha sfruttato il Rally Islas Canarias per prendere confidenza con i nuovi pneumatici Michelin. Simon Wagner ha battuto nella Power Stage il campione 2022 Efrén Llarena conquistando il nono posto finale. Quattordicesimo l’equipaggio tricolore della Skoda composto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. Paura per Miklós Csomós e il suo navigatore Attila Nagy. Nel corso della quarta speciale, l’ungherese ha perso il controllo della sua Skoda Fabia sbattendo contro una casa a bordo strada. Uscito indenne dall’impatto, l’equipaggio è stato portato in ospedale per controlli precauzionali.

Dominio di Mille Johansson nell’ERC Junior. Lo svedese, alla sua prima esperienza internazionale su asfalto, ha annichilito gli avversari conquistando dieci delle tredici PS in programma. Con un ruolino di marcia del genere, Calle Carlberg non ha potuto far altro che accodarsi in seconda posizione. Podio tutto marchiato Opel con Timo Schulz, tra i favoriti alla vigilia, che ha chiuso al terzo posto. Tradito dall’albero motore della sua Peugeot 208 Rally4, Mattia Zanin è tornato in gara conquistando un positivo decimo posto di classe. Costretti al ritiro entrambi i piloti dell’ACI Team Italia Davide Pesavento e Geronimo Nerubotto.

I protagonisti dell’ERC torneranno in azione fra poco più di un mese. Saranno le strade veloci e insidiose del Royal Rally of Scandinavia, in scena dal 13 al 15 giugno, a caratterizzare il terzo appuntamento stagionale del Campionato Europeo Rally.

ERC – Rally Islas Canarias classifica