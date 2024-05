In Russia tornano le “Volga”, ma sono made in China. Tre nuovi modelli assemblati dalla cinese Changan

Tornano le auto 'Volga' in Russia con tre nuovi modelli ma l'ex marchio automobilistico sovietico è, di fatto, made in China. Sebbene, a quanto riportano i media russi, l'azienda automobilistica abbia dichiarato un investimento da oltre 60 miliardi di rubli (663 milioni di dollari) per lo sviluppo della produzione, che dovrebbe iniziare quest'anno, le nuove Volga sono in realtà veicoli assemblati della cinese Changan.

Solo il paraurti anteriore e la griglia del radiatore sono realizzati da Gaz (Gor'kovskij avtomobil'nyj zavod, ovvero Fabbrica automobilistica di Gor'kij) a Nižnij Novgorod, sul fiume Volga, e nonostante il logo della Gaz sia ben visibile sui veicoli, le nuove Volga saranno ufficialmente costruite dalla Pla, società la cui iscrizione nel registro delle imprese risale a pochi giorni fa.