Fantic Motor festeggia 50 anni di successi e svela il Caballero elettrico

TREVISO – Il marchio Fantic Motor ha celebrato presso l'area OpenDream di Treviso i suoi 50 anni con una grande festa, culminata con l'anteprima del rendering del nuovo Caballero elettrico che farà il suo debutto ufficiale (in carne ed ossa) ad Eicma 2018, tra pochissime settimane. Non è un caso che Fantic – che ha triplicato il suo fatturato in tre anni – abbia scelto il Salone di Milano per svelare il nuovo modello a zero emissioni

Infatti, proprio a Eicma fu presentato nel 1969 il primo Caballero, e nel 2016 è stata lanciata la nuova versione simbolo della rinascita di Fantic. Da quel momento in poi il brand ha aperto anche i propri confini dando vita a nuovi prodotti come le e-mountain bike, biciclette elettriche di gamma medio-alta per i percorsi di montagna, protagoniste di un vero boom in Italia e nei mercati internazionali.

«In tre anni abbiamo triplicato il fatturato e puntiamo a crescere ancora in modo esponenziale, perché gli spazi di mercato ci sono, e intendiamo presidiare con sempre nuovi prodotti la frontiera della mobilità green, dalle e-bike al Caballero elettrico – ha detto Mariano Roman, amministratore delegato di Fantic Motor –. Nel 2015 abbiamo avuto ricavi per 5 milioni di euro, nel 2016 abbiamo raddoppiato a 10 e abbiamo chiuso il 2017 a oltre 15 milioni di euro. Confidiamo di chiudere il 2018 a 26 milioni di fatturato, e di raggiugere i 40 milioni nel 2019».

Oltre all'AD di Fantic Motor, alla cerimonia dei 50 anni erano presenti tantissime persone, tra cui Alberto Baban, presidente di VeNetWork (società che riunisce 56 imprenditori veneti e che nel 2014 ha rilevato Fantic Motor investendo nel suo rilancio nella nuova sede di Dosson di Casier). Un saluto lo ha portato anche Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto ed ex Tricolore di Enduro nel 2009.

E c’erano anche i protagonisti che, di quel marchio, hanno fatto la storia: Mario Agrati, che nel 1968 fondò a Barzago (Lecco) Fantic Motor per produrre mini-bike, go- kart ed enduro destinati al mercato americano, e il campione di motocross Maurizio Dolce, uno dei più forti crossisti al mondo che ha inforcato le moto Fantic fra anni ’70 e ‘80.

Infine, nel corso della serata, condotta da Dj Ringo, è stato presentato il libro “Fantic Motor 50th Anniversary”, che ripercorre con testimonianze fotografiche e scritte mezzo secolo di storia del marchio, e inaugurata una mostra con 50 fotografie storiche e 20 moto della collezione Rampazzo, dai primi mini-bike di fine anni Sessanta alle plurititolate della regolarità e del trial.