Quadro Oxygen, lo scooter elettrico colorato e versatile

ROMA – Sarà presentato nelle prossime ore al Parco Valentino Motor Show 2019 di Torino il nuovo scooter elettrico di Quadro Vehicles, Oxygen. Il nuovo veicolo a zero emissioni potrà essere provato nel corso dell'evento che animerà questa settimana il capoluogo piemontese. Pratico, colorato e versatile, Oxygen pesa 93 kg e prevede un'autonomia di 80 km. È dotato di due batterie rimovibili e ricaricabili in meno di sei ore (con un caricabatterie da 10A la ricarica avviene in meno di 3 ore). Per il suo acquisto si potrà ovviamente richiedere l'Ecobonus promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, che offre agevolazioni per l'acquisto di veicoli a emissioni di CO2 ridotte.

È disponibile in due versioni. La prima, equivalente a un 125 cc, ha una potenza di 3 kW, è omologata per 2 persone, potrà essere guidata con la sola patente B, può raggiungere una velocità massima di 70 km/h (con l'autonomia di 80 km) e viene venduta al prezzo di 4.799 euro. La seconda si distingue solo per la potenza ridotta a 2,65 kW (con autonomia di 84 km) ed è proposta allo stesso prezzo della prima.

“Si tratta di un mezzo di alta qualità, divertente da guidare e particolarmente adatto per muoversi nel traffico cittadino e nelle aree a ZTL”, Spiega Paolo Gagliardo, Ceo dell’azienda elvetica. “Il veicolo silenzioso coniuga perfettamente la sicurezza e la tecnologia, tipica dei prodotti firmati Quadro Vehicles, al piacere di una guida leggera e rispettosa dell’ambiente.” Infine, Oxygen si connette perfettamente alla mission di Quadro Vehicles “Advanced Mobility Solutions” essendo dotato anche di una App dedicata con informazioni sul prodotto e sulle batterie, che permette di configurare lo schermo del veicolo in tre diverse modalità.