THOK E-Bikes MIG-R la all-mountain italiana per un divertimento assicurato

Il mondo della mobilità elettrica è in continua evoluzione. Non fa eccezione il settore delle bici che vede una costante ricerca e sviluppo di materiali e tecnologie utili non solo per la mobilità urbana ma anche per esperienze fuori dalla normale routine quotidiana. È in contesti come questi che possiamo trovare eccellenze italiane quali THOK E-Bikes, azienda di Alba specializzata in mountain bike a pedalata assistita di alta gamma.

Nata dalla passione, dalle forti radici tricolori e del territorio delle Langhe, THOK E-Bike può vantare tra i suoi soci Livio Suppo (già Team Principal di Honda e Suzuki in MotoGP), Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano (fondatori e amministratori del gruppo TCN) e Stefano Migliorini (ex campione del mondo di MBX). Sarà proprio quest’ultimo ad accompagnarci nella nostra prova della MIG-R, la top di gamma della serie all-mountain. La sede prescelta del test è l’incantevole Valle del Treja, al confine tra la provincia di Roma e di Viterbo, passando tra strade asfaltate e sentieri sterrati fino a raggiungere l’antico borgo di Calcata.

Ideali sia per neofiti che per i ciclisti più esigenti, la MIG-R è perfetta per un’esperienza di pedalata a tutto tondo grazie al suo telaio in alluminio che garantisce un ottimo baricentro. La stabilità è assicurata anche dal posizionamento della batteria da 630 Wh, posta sotto il tubo obliquo, che mantiene la distribuzione del peso in basso migliorando equilibrio e prestazioni. Cuore pulsante della bici è il motore Shimano EP8 da 250W fluido e con un comportamento naturale nell’accompagnare la pedalata fino a 25 km/h (come da codice stradale).

Trovata immediatamente la posizione ideale di guida grazie alla sella telescopica, azionabile tramite un tasto alla sinistra del manubrio, è subito ora di partire. Il tratto pianeggiante ed asfaltato ci consente di poter trovare la giusta confidenza con la MIG-R usando solamente la pedalata muscolare. Il peso, di circa 23 kg, se inizialmente non risulta penalizzante, si inizia a percepire sul primo falsopiano ma lavorando con il cambio a 12 velocità, e pacco pignone 10-52, si riesce a mantenere la giusta frequenza senza stancarsi troppo.

La pendenza inizia a diventare più elevata e, dopo aver irrigidito le sospensioni, si attiva la mappatura Eco. La spinta del motore elettrico, pur entrando progressivamente, si sente immediatamente alleviando il lavoro delle gambe. Lasciato l’asfalto è ora di aggredire la terra della Valle del Treja. Questa volta è il turno della mappatura Trail a supportarci garantendo il giusto spunto per districarsi con estrema disinvoltura tra rocce e radici di alberi affioranti in superficie. Benché si pedali su terra, la sensazione è di avere la stessa maneggevolezza di un tratto asfaltato.

Conclusa la salita, è il tempo di divertirsi affrontando una discesa tecnica ricca di salti e dislivelli. A supportare il ciclista, anche novizio, sono sicuramente gli ammortizzatori con un’escursione da 150 millimetri all’anteriore e 140 millimetri al posteriore. A infondere la giusta sicurezza ci pensano anche i freni a disco “THOK Disk Mount”, con la pinza direttamente montata sul telaio, e la configurazione “mullet” con diametro dei cerchi Mavic differenziati (29” all’anteriore e 27,5” al posteriore) e gomme Maxxis Assegai. Sellino abbassato, sospensioni ammorbidite, e giù a capofitto per la discesa. La manovrabilità è impressionante sia nelle curve più strette che nei tratti veloci merito dell’angolo di sterzo rivisto.

Ci resta solamente l’ultimo strappo in salita per giungere a Calcata. L’affrontiamo in modalità Boost spremendo a fondo il motore elettrico e, come per magia, sembra di pedalare in pianura tale il supporto offerto dallo Shimano EP8. Gli ultimi chilometri vengono affrontati senza sforzo anche quando, varcate le antiche mura, si decide di percorrere le stradine acciottolate del centro storico del borgo medievale per godere dell’incantevole vista sulla valle. Esperienza unica vissuta da una prospettiva diversa che solamente il silenzio di una bici, seppur a pedalata assistita, può offrire.

Oltre a vantare un testimonial di eccezione quale il centauro Loris Capirossi, la livrea della R, così come tutte le bici della gamma MIG, è stata realizzata dal designer Aldo Drudi. Offerta a 5.990 Euro, nel prezzo sono inclusi l’incisione del nome del proprietario, la personalizzazione dei parametri di settaggio e la THOKCare che estende la garanzia di ulteriori due anni.