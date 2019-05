Salvini, confermo impegno detraibilità Iva al 100% per le auto aziendali

ROMA - «Per aiutare il settore auto, fondamentale per il Pil italiano, confermo l’impegno preso a nome del governo di portare dal 40 al 100% la detraibilità dell’Iva per le auto aziendali, un’operazione da 500 milioni di euro che permetterà il rinnovo del parco auto e, con le maggiori vendite, allo Stato di incassare anche più di prima». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini conferma e rilancia l’ impegno già preso lunedì scorso a Verona.

«L’impatto della proposta che considera la detrazione Iva al 100% sulle auto aziendali che oggi è al 40%, è stimato da Federauto attorno a 1,5 miliardi di euro in 3 anni». Lo ha detto, oggi a Verona all’Automotive Dealer Day di Quintegia il presidente di Autotorino, Plinio Vanini, il maggiore gruppo concessionario. Vanini ha illustrato un settore che vale una spesa di 195 miliardi di euro l’anno per un gettito fiscale di 75 miliardi di euro. «Ma in realtà - per Vanini - questa manovra fiscale si rivelerebbe un successo per tutti, dai consumatori ai cittadini, dalla filiera allo Stato, perché l’aumento incrementale annuo stimato è di 100mila vetture nuove, con conseguenti benefici ambientali dati dallo svecchiamento del parco auto e maggiori entrate nelle casse dello Stato per circa 1,8miliardi di euro nel triennio, tra iva, costi di immatricolazione, tasse automobilistiche e Ipt».