Automotive, Urso: «Intesa con Stellantis entro luglio, siamo in emergenza ambientale»

TORINO - «In Italia si producono poco piu di 470mila auto, contro un milione in Francia e 3,5 milioni in Germania. Siamo il Paese con il rapporto piu basso tra veicoli prodotti e immatricolati: appena il 36%,mentre oltralpe si fabbricano i due terzi delle auto vendute e in Germania la percentuale e addirittura del 130%. Ai veicoli prodotti nel nostro Paese dall’unica azienda di mass production (e gia il fatto che ve ne sia uno sola e un’anomalia) e destinato appena un quinto degli incentivi alla rottamazione, il resto va a imprese localizzate all’estero». Lo dice Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in una intervista a Libero.

«Sono numeri che impongono un’inversione di tendenza per preservare la nostra filiera produttiva, che e da sempre un’eccellenza», aggiunge. Urso poi chiarisce quali saranno i prossimi sviluppi sul tema delle auto: «Puntiamo a chiudere entro luglio un accordo di transizione con Stellantis che preveda un significativo incremento del numero complessivo dei veicoli prodotti e soprattutto dei modelli tecnologicamente sostenibili. E certo, c’e anche l’esigenza di svecchiare un parco auto obsoleto: 11 milioni di autovetture circolanti, piu del 25% del totale, sono altamente inquinanti. Questa e la vera emergenza ambientale, alla quale dobbiamo dare risposte concrete».