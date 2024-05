Biden pronto a varare nuovi dazi su auto, batterie e pannelli cinesi. Secondo Bloomberg decisione già prossima settimana

Negli Usa l'amministrazione del presidente Joe Biden e pronta a svelare già la prossima settimana una decisione radicale sui dazi cinesi, che dovrebbe colpire i settori strategici chiave respingendo gli aumenti generalizzati voluti da Donald Trump, hanno detto persone a conoscenza della questione a Bloomberg. La decisione e il culmine di una revisione delle cosiddette tariffe della Sezione 301 messe in atto per la prima volta sotto Trump a partire dal 2018. Le nuove tariffe si concentreranno su settori quali veicoli elettrici, batterie e celle solari, con le tasse esistenti in gran parte mantenute.

L'annuncio e previsto per martedi, hanno sottolineato due fonti a Bloomberg. I veicoli elettrici cinesi sono gia soggetti a una pesante tariffa di importazione del 25% negli Stati Uniti. Tuttavia, alcuni mesi fa e emerso che cio potrebbe non essere sufficiente per proteggere le case automobilistiche locali, con il Wall Stret Journal che ha riferito come l'amministrazione Biden stia riflettendo su ulteriori dazi di importazione su una serie di merci provenienti dalla Cina.