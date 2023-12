Bonus trasporti, emessi oltre 138mila voucher in un’ora e mezza: 7,78 milioni gli ultimi fondi impiegati. Il 60% per under-30

Sono 138.172 i Bonus trasporti emessi in poco più di un’ora e mezza, tra le 8 e le 9.39 di stamattina, con la riapertura del click day di dicembre sulla base dei fondi residui. Lo fa sapere il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In sostanza, 1.395 voucher lavorati al minuto per la piattaforma del ministero che, al termine dei 7.785.543 euro tornati disponibili per parziale o mancato utilizzo del beneficio entro il 30 novembre, è stata disattivata. Saldo rimanente pari a zero, quindi, per la misura prevista dalla manovra 2023 a favore di studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro. Alle 10 del primo dicembre il valore totale dei bonus emessi tra aprile e dicembre ha toccato quota 143,742 milioni di euro, distribuiti in 2.804.648 bonus prenotati a favore di 1.042 aziende.

In questo arco di tempo, quasi 15 milioni di utenti sono transitati sull’homepage della piattaforma all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it, porta d’accesso alla richiesta di voucher, dal valore massimo di 60 euro, da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Dai dati a consuntivo, risulta rafforzato l’apprezzamento della misura da parte della platea under 30 che, grazie a questo nuovo click day di dicembre, fa salire la percentuale di questa fascia d’età sul totale dei bonus emessi al 60,49% dal 60,22% registrato a novembre, con la fascia tra i 20-29 anni che ha ricevuto il 39,45% dei voucher (1.675.331 in totale). A seguire, il 24,68% di chi ha ricevuto il voucher ha tra i 40 e i 65 anni. Tra le aziende di trasporto pubblico sul territorio nazionale attualmente attive, in cima alla top 20 c’è Trenitalia con 562.892 voucher emessi, seguita da Trenord (268.124 voucher), Atm - Azienda trasporti milanesi (180.438) e Atac Roma (177.070).