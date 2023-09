In Brasile a Goiana prodotti 1,5 milioni veicoli Stellantis. Polo Automotivo di Pernambuco sforna modelli Jeep, Fiat e Ram

È un pick-up della Ram, un esemplare del nuovo Rampage, il veicolo numero 1, 5 milioni assemblato da Stellantis in Brasile, nel Polo Automotivo di Pernambuco. Inaugurato nel 2015, lo stabilimento di Goiana, più volte premiato per gli elevati standard produttivi, è uno dei più moderni del gruppo. Destinato a soddisfare le richieste del mercato interno, l’impianto produce anche mezzi destinati all’esportazione: in cinque anni 200.000 unità sono, infatti, finite all’estero, principalmente in altri Paesi del Centro e Sud America, tra cui Argentina, Cile e Messico.

La fabbrica ha una capacità di 280.000 veicoli l’anno. Nelle sue linee oggi si costruiscono cinque diversi modelli Stellantis: oltre al cassonato del brand dell’Ariete, infatti, ogni giorno vengono sfornate centinaia di Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro. «Questo traguardo di 1, 5 milioni di unità prodotte - ha sottolineato in occasione dei festeggiamenti Jasson Azevedo, manager dell’impianto - è il risultato di investimenti in innovazione e tecnologia e del continuo sforzo nella qualificazione del lavoro. Questo successo ci incoraggia a continuare a evolverci nella ricerca dell’eccellenza e della qualità, investendo nello sviluppo del prodotto, nel miglioramento dei processi e, soprattutto, nelle persone».