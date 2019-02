Brexit, Honda annuncia chiusura fabbrica di Swindon nel 2021. Sede europea rimarrà in GB

LONDRA - Honda ha annunciato che chiuderà la fabbrica di Swindon nel Regno Unito nel 2021. A rischio 3.500 lavoratori, un nuovo colpo per il Paese alle prese con la Brexit. Honda ha motivato la decisione con la necessità di rivedere il modello di produzione in un contesto mondiale in veloce trasformazione per il mercato dell’ auto. La sede europea di Honda resterà comunque in Gran-Bretagna. «Tenuto conto dei cambiamenti senza precedenti che stanno coinvolgendo il nostro settore, è essenziale accelerare la nostra strategia di transizione ai veicoli elettrici e di ristrutturazione mondiale. La decisione non è stata presa alla leggera e ci dispiace profondamente per i problemi che creeremo», ha dichiarato Katsushi Inoue, numero uno di Honda in Europa. Il sito di Swindon, nel Sud-ovest dell’Inghilterra, assembla la berlina Civic; produce oltre 150.000 veicoli ogni anno e li esporta in 70 paesi.

Honda smetterà di produrre Civic anche in Turchia nel 2021, ha riferito Inoue. Quindi il gruppo, che non ha altre fabbriche in Europa, esporterà direttamente dal Giappone. La decisione di chiudere Swindon rappresenta un nuovo colpo per il governo inglese che sta cercando in tutti modi di conservare l’attrattività di Londra malgrado la Brexit e le inquietudini degli ambienti finanziari e industriali rispetto a un’uscita dall’Europa senza accordo. Questo mese anche Nissan ha annunciato che fermerà la produzione della X-Trail nella fabbrica di Sunderland, a causa della Brexit; a fine gennaio, Airbus ha avvisato che dovrà prendere decisioni «dolorose» in caso di hard-Brexit. In aggiunta, il settore auto nel Regno Unito è colpito da altri fattori come la fuga da diesel a causa di una regolamentazione molto severa e il rallentamento del mercato cinese. Jaguar Land Rover ha già annunciato che sopprimerà 4.500 posti di lavoro e Ford più di mille.