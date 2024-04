Auto China 2024, Honda porta al debutto il nuovo brand Yè. P7 e S7 i primi modelli elettrici ed il concept GT

Come spesso accade per le auto destinate alla Cina anche Honda presenterà una nuova gamma di modelli elettrici all'imminente Salone di Pechino utilizzando la curiosa denominazione Yè. Oltre alla Yè P7 e alla Yé S7, che andranno in vendita in quel vasto mercato a fine 2024, i riflettori allo stand Honda di Auto China saranno puntato sulla Yè Gt Concept, per proseguire nel programma per questo nuovo brand che prevede a breve-medio termine un totale di sei modelli. Come spiega il comunicato dell'azienda Il nome della nuova serie è la lettera cinese "烨" (Yè) che significa “splendere brillantemente”, a sottolineare la volontà di Honda di consentire a tutti coloro che i modelli di questa serie di «liberare le proprie passioni più intime attraverso la gioia di guidare e di far risplendere brillantemente la propria individualità".

Basati sul concetto M/M (Man Maximum, Machine Minimum) che è il fondamento del design delle auto Honda, i modelli della Serie Ye utilizzano una piattaforma Ev di nuova concezione sviluppata in Cina. E' prevista in versione trazione posteriore con un motore e in quella a due motori con quattro ruote motrici. Le due prime auto - e certamente anche il modello che deriverà dal Gt Concept - si distinguono per un estesa applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, incluso un assistente basato sull'Ai, Questo con l'obiettivo di creare nella Yè P7 e nella Yè S7 uno spazio in cui tutti gli occupanti possano godere di una mobilità confortevole. In linea con la silhouette 'bassa e larga' che viene evocata dal suo nome Gt (Grand Tourer) la terza Honda Yé che verrà esposta a Pechino si distingue per un sedile del conducente progettato per 'immergere' il pilota nell'esperienza di guida, proprio come nelle auto da corsa.

Ct Concept promette prestazioni dinamiche accuratamente perfezionate per fornire la migliore esperienza dinamica in cui il guidatore prova un senso di unità con il veicolo. Per la prima volta in un'auto Honda debutta un display a fuoco lontano che fornisce al passeggero un senso di profondità ed esperienza come se guardasse un grande schermo.