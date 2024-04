Dal supertecnologico fuoribordo BF350 V8 al tosaerba, quattro premi a Honda per lo stile e l’innovazione

Era il mese di settembre del 2023 quando Honda Marine presentò in anteprima mondiale al Salone di Genova il suo nuovo motore fuoribordo BF350, il primo con architettura V8, definito dalla Casa giapponese “espressione della migliore tradizione Honda, in grado di garantire perfetto equilibrio tra elevate prestazioni, bassi consumi e massima affidabilità”.

Ma quel motore destinato a segnare una svolta tecnologica importante ha anche un altro pregio: un design accattivante, che ne fa un oggetto apprezzabile anche per lo stile. E per questo, dopo il successo riscosso al Salone di Genova, il nuovo V8 BF350 ha appena ricevuto un nuovo e prestigioso riconoscimento: il Red Dot Design Award 2024.

“Il premio – si legge nella motivazione – è stato assegnato per il carattere innovativo del design che trasmette un senso di eleganza e di integrazione con l’ambiente marino attraverso uno stile semplice, pulito e elegante”.

In effetti le linee della calandra sono essenziali e affilate, e sembrano disegnate per armonizzarsi con i movimenti dell’acqua. Belli anche i colori, Silver Aquamarine e Grand Prix White, classici ed eleganti, impreziositi dal logo cromato e tridimensionale.

Questa accattivante immagine esterna – vale la pena ricordarlo – si sposa perfettamente anche con i contenuti tecnici del nuovo V8 5.0 litri da 350 cavalli, un motore hi-tech che si avvale della tecnologia BLAST (Boosted Low Speed Torque) per erogare immediatamente tutta la potenza e l’accelerazione richieste. Tra i pregi c’è anche l’attivazione automatica, a velocità di crociera, della funzione ECOmo, grazie alla quale il consumo di carburante viene ottimizzato da una centralina elettronica. Quando è richiesta più potenza, entra poi in funzione il VTEC che garantisce un ulteriore spinta agli alti regimi di rotazione. Se non bastasse, il nuovo BF350 introduce anche diverse funzioni intelligenti volte a migliorare l’esperienza di navigazione e garantire una notevole facilità d’uso, tra cui Cruise Control, Tilt Limit, Automatic Tilt e Trim Support.

Ma il momento magico di Honda non riguarda solo il super motore V8 da 350 cavalli. In materia di design il colosso giapponese ha saputo farsi valere anche su altri fronti, e infatti il prestigioso Red Dot Design Award 2024 è stato assegnato anche ad altri tre prodotti a marchio Honda diversissimi tra loro: il motorino elettrico EM1e:, lo scooter pieghevole e ultracompatto Motocompacto, e il rasaerba robotizzato Miimo.

L’ondata di premi ha messo il direttore creativo di Honda Toshinobu Minami in condizione di esprimere tutta la soddisfazione della Casa giapponese. “Siamo onorati di aver vinto, con quattro differenti prodotti, il Red Dot Design Award Product Design 2024” ha dichiarato il manager, definendo il riconoscimento “uno dei più importanti e prestigiosi a livello mondiale”.

Secondo Minami “il design del BF350, dell’EM1 e:, della Motocompact e del Miimo rappresentano la passione che Honda impiega nella progettazione e realizzazione di prodotti che aiutino le persone a muoversi, non solo fisicamente. I nostri prodotti – ha tenuto a sottolineare - sono progettati per muovere anche i loro cuori e le loro emozioni. Crediamo che una tale passione sia stata compresa e condivisa da molte persone, il che ha permesso ad Honda di vincere il Red Dot”.

Guardando al futuro, il manager giapponese ha aggiunto che “Honda continuerà a sorprendere e ispirare le persone in tutto il mondo attraverso la creazione di una mobilità sempre più innovativa. Mentre siamo guidati dalla potenza dei nostri sogni, ci sforzeremo di diventare un’azienda che muove le persone e la società verso il futuro”.