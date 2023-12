Cambio di paradigma, un successo per Dacia. Il direttore marketing Xavier Martinet spiega la strategia

PARIGI - È una storia di successo quella che abbiamo potuto rivivere “incontrando” in collegamento video con Parigi Xavier Martinet, responsabile Marketing, Vendite e Operazioni del brand Dacia. Un marchio che, anticipando i tempi di un mercato in rapida evoluzione secondo le linee del piano strategico Renaulution disegnato da Luca De Meo, numero uno del gruppo Renault. Smessi i panni, ormai diventati troppo stretti, del “low cost” che ne aveva accompagnato l’inserimento nel gruppo francese, Dacia ha imboccato la strada di una mobilità concreta ed essenziale, che rinuncia ai gadget spesso inutili, ma non accetta compromessi sul piano della qualità, garantita dall’accesso alla ricca ed evoluta “banca degli organi” della Losanga. Più che di un cambiamento, si è trattato di un’autentica rivoluzione che ha trovato espressione nel nuovo frontale delle vetture, la cui spiccata personalità è stata molto gradita dalla clientela, e nella modifica dell’immagine di marca che ha coinvolto finora 1.000 punti vendita in oltre 30 Paesi (100 dei quali in Italia).

Tra questi, 750 siti della rete primaria sono già passati alla nuova “brand identity” al ritmo di tre siti per ogni giorno lavorativo. Una strategia che – ha ricordato Martinet – si prevede possa chiudere l’anno a 650.000 immatricolazioni, in crescita dei quasi il 15% in Europa, mentre in Italia i primi 11 mesi hanno chiuso al +30,6%. Un aumento che deve molto a Duster, il best seller del marchio che da tempo è il Suv più venduto ai privati (e talvolta a tutte le fasce di clientela) e si appresta a cedere il testimone alla terza generazione che debutterà a marzo al Salone di Ginevra, con avvio delle vendite nel mese di luglio. È un’auto completamente rivisitata, realizzata sulla nuova piattaforma Cmf-B che consentirà di sviluppare anche una versione mild-hybrid, invece non prevista per la nuova Sandero annunciata per il 2028.

L’ibrido plug-in è invece plausibile per il prossimo passaggio “storico” del marchio: l’esordio nel Segmento C la cui clientela, generalmente accreditata di superiori risorse economiche, potrebbe dare ulteriore impulso al business. A guidare il “salto di categoria”, aprendo la strada ad altri successivi prodotti, sarà il Bigster, un Suv realizzato sulla stessa piattaforma che consente lunghezze comprese tra 4 e 4,6 metri, proprio la misura del concept che ne ha anticipato le fattezze. Nelle concessionarie arriverà nel 2025, ma il debutto pubblico potrebbe coincidere con il Salone di Parigi in programma nel prossimo ottobre.