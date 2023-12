Cariad (Gruppo VW) ridurrà costi del 20% all’anno entro 2028. Per evitare taglio occupazione annunciato dal ceo Bosch

Ancora nubi scure su Cariad, la società del Gruppo Volkswagen che è interamente dedicata allo sviluppo in house di software e che già ha sofferto per ritardi nella fornitura dei programmi per i futuri modelli dei diversi brand. Secondo quanto riportato dal tedesco Manager Magazine, l’azienda avrebbe accettato di comune accordo con i sindacati di avviare un piano per ridurre i costi annuali del 20% entro il 2028. Questo per evitare il drastico programma di riduzione del personale (che riguardava il 20% dei 6.500 occupati) annunciato all’inizio di ottobre da Peter Bosch, attuale ceo di Cariad e in precedenza responsabile della produzione di Bentley.