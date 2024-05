Mercato auto, il podio in Italia: Fiat Panda, Dacia Sandero e Lancia Ypsilon i tre modelli piu venduti a aprile

Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti (Mit), ad aprile i modeli piu venduti sono Fiat Panda (10.230 immatricolazioni), Dacia Sandero (5.125), Lancia Ypsilon (3.791), Citroen c3 (3.619), Toyota Yaris (3.541), Ford Puma (2.938), Peugeot 208 (2.849), Mg Zs (2.638), Volkswagen T-Roc (2.620), Jeep Avenger (2.581).

Andando a vedere nel dettaglio i marchi del gruppo Stellantis, Alfa Romeo ad aprile 2024 ha registrato 2.291 immatricolazioni, in calo del 3,82% su anno (quota dell'1,69%), Jeep 5.025 unità, in calo del 16,61% (quota del 3,71%), Fiat 15.207 unità, con una flessione dell'1,03% (quota dell'11,24%), e Lancia 3.792 unità, in aumento dell'1,91% (quota del 2,8%). Maserati, che non viene conteggiata con gli altri marchi del gruppo, ha registrato 201 vetture, in discesa del 37,96% (0,15% la quota di mercato). Le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 6,525, +78,13% (quota del 4,82%), quelle del brand Opel sono state 3,617, in calo dell'11,15% (quota del 2,67%), e quelle di Peugeot sono state 5.967, -21,9% (quota del 4,4%).

Il gruppo Stellantis vede cinque auto nella classifica delle prime dieci più vendute in Italia in febbraio. In particolare, la vettura più venduta si conferma la Fiat Panda, con 10.230 unità. In classifica ci sono anche la Lancia Ypsilon, la Citroen C3, la Peugeot 208 e la Jeep Avenger. Guardando ai primi quattro mesi del 2024, Alfa Romeo in gennaio-aprile ha registrato 8.816 immatricolazioni, in calo dell'1,12%, Jeep 25.864 unità, in calo del 3,65%, Fiat 65.720 unità, con una flessione dello 0,41%, e Lancia 16.715 unità, in aumento del 12,79%. Inoltre, le immatricolazioni di Citroen/Ds sono state 28.057, +26,06%, quelle del brand Opel sono state 17.267, in calo del 5,03%, e quelle di Peugeot sono state 30.307, +1,4%.