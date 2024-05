"La Notte delle Stelle Laziali", la presidente di Aci Roma Giuseppina Fusco premia Max Rendina per la diffusione del Rally

In occasione della cerimonia di premiazione dei campioni regionali del Lazio nella stagione sportiva 2023 "La Notte delle Stelle Laziali", Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma, ha consegnato a Max Rendina il riconoscimento per il crescere la disciplina nella Regione e proiettare a livello europeo Roma e il Lazio con i rallies di Roma Capitale e del Lazio che godono di una grande considerazione.

”E’ un enorme emozione per me, l’aver raggiunto il successo con queste manifestazioni certamente non facili. Un’emozione che voglio condividere con tutti i miei collaboratori, il Comune e lo stesso Automobile Club Roma che mi sono stati vicini in tutti questi anni, grazie a tutti”, la dichiarazione commossa di Max.

A Rendina è stato consegnato un artistico fregio in bronzo, realizzato dal centro grafico Biancone, realizzato per l'occasione speciale del centenario in dieci esemplari, consegnati a Autorità selezionate, tra cui il Sindaco di Roma e l'Assessore alla Mobilità, il Presidente e il Segretario Generale dell'ACI.