Cina, sale commercio auto (+6,3%) a novembre. Importazioni (+2,4%) ed esportazioni (+11%) arrivate a 16,3 mld di dollari

PECHINO - Le importazioni ed esportazioni di automobili in Cina sono ulteriormente aumentate nel mese di novembre, stando alle statistiche divulgate dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), l’associazione cinese dei costruttori automobilistici, elaborate sui dati doganali. Il mese scorso, il volume delle importazioni e delle esportazioni cinesi nel settore si è attestato a 16,3 miliardi di dollari, in aumento del 6,3% rispetto a ottobre. A novembre, le importazioni di auto in Cina sono aumentate del 2,4% su base mensile fino a 8,53 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono cresciute dell’11% fino a 7,77 miliardi di dollari. Nei primi undici mesi dell’anno, le importazioni e le esportazioni di auto sono state pari a 134,67 miliardi di dollari, segnando una diminuzione del 6,3% su base annua, in frenata di 1,7 punti percentuali rispetto al calo registrato tra gennaio e ottobre. Il mercato automobilistico cinese, danneggiato dalla pandemia di Covid-19, ha iniziato a riprendersi ad aprile, grazie al rilancio della domanda e alle politiche di incentivo adottate dal governo.