Dacia, a gennaio è brand straniero più venduto a privati in Italia. Sandero guida l’offensiva. Duster e Spring seguono “a ruota”

MILANO - Un primo mese del 2022 da record per Dacia che si posiziona al secondo posto in assoluto nel mercato auto delle vendite ai clienti privati ed è il brand straniero più venduto in Italia ai privati. Con 6.899 immatricolazioni nel mercato auto privati, il marchio del Gruppo Renault si attesta al 9,5% di questo mercato, registrando un aumento pari a 4,8 punti di Market Share rispetto a gennaio 2021. In Italia, poi, Dacia ha concluso il mese di gennaio con un portafoglio clienti più che triplicato rispetto a gennaio 2021. Nel dettaglio, con le sue 4.012 immatricolazioni, Sandero continua a crescere posizionandosi al secondo posto nel mercato auto e conquistando il titolo di vettura straniera più venduta in Italia, trovando il primato anche tra le vetture del segmento B. Oltre il 65% delle Sandero vendute sono del modello Stepway, il crossover cittadino dallo spirito avventuroso, di cui più del 60% con motorizzazione Bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100.

Sandero, che è anche la prima vettura Dacia dell’era De Meo prodotta sulla piattaforma CMF-B, in comune con Clio e Captur, si conferma il primo pilastro della strategia prodotto di Dacia, rappresentando oggi oltre il 50% del mix dei modelli Dacia venduti in Italia. I risultati del mese di gennaio sono anche il frutto del lavoro fatto su Duster, che conferma la leadership delle auto vendute nel segmento C privati con 2.316 immatricolazioni. A questi risultati si aggiungono anche quelli di Spring, la prima city car 100% elettrica della gamma Dacia, che si posiziona come la vettura elettrica più venduta a gennaio con 656 immatricolazioni. «Continua l’evoluzione del Brand Dacia - ha commentato Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia - e la voglia di crescere in modo responsabile. Un’offerta in linea con le esigenze dei clienti, il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ed un design contemporaneo e curato, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il brand. Sono orgoglioso di poter guidare una squadra fortemente motivata e focalizzata sui bisogni essenziali dei clienti».