Daimler, -4% le vendite 2021 di auto e van Mercedes. Volano le elettriche: +154%

STOCCARDA - Mercedes chiude il 2021 con un calo delle vendite globali, quando le consegne di veicoli elettrici hanno mostrato una solida crescita. È quanto indica la casa automobilistica del gruppo Daimler in una nota, specificando che nel 2021 Mercedes-Benz ha venduto 2,4 milioni di auto e van (-4%). Le consegne di auto sono scese del 5% a 2.093.476 unità, mentre i veicoli commerciali hanno registrato un aumento del 2,6% a 334.210 unità. Nel quarto trimestre 2021, le consegne di auto sono calate del 24,7% a 475.968 unità, risentendo della crisi dei chip, come previsto dalla società.

Guardando alle auto elettrificate, le consegne di auto Mercedes-Benz elettriche o ibride plug-in sono arrivate al numero record di 227.458 unità nel 2021, con un aumento del 69,3% rispetto al 2020. Di queste 48.936 erano veicoli Bev (+154,8%). Includendo Smart e i van a marchio Mercedes-Benz le consegne di mezzi Bev sono salite a oltre 99mila unità. Per quanto riguarda la distribuzione geografica di tutte le vendite di auto Mercedes-Benz, nell’area Asia Pacifico si è registrato un calo dell’1,6% a 1.009.763 unità, con la Cina che ha perso il 2% a 758.863 unità. In Europa, le vendite sono scese dell’11,2% a 696.136 unità, con la Germania che ha sofferto di più (-25,5% a 213.105 unità). In Nord America le vendite sono state 318.456 (+0,3%), con gli Usa che hanno segnato un +0,4% a 276.102 unità. Il marchio Smart ha registrato per il 2021 un +0,3% a 38.514 unità.