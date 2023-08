De Meo: «Con la Cina lotta impari, ma Renault è in campo. Come giocare in 11 contro 15, anche l’energia ha prezzi diversi»

LOCOROTONDO - La Cina fa la parte del leone sul mercato mondiale delle auto elettriche perché terre rare, cobalto e altri elementi necessari per la costruzione delle batterie sono nelle mani di Pechino. Lo ha detto il ceo di Renault, Luca De Meo, nel corso di un incontro con la stampa a Locorotondo, in Puglia. Anche i costi di produzione dell’energia sono diversi perché «in Europa gli standard devono essere ecocompatibili mentre in Cina si utilizza ancora il carbone, non ci sono limiti di inquinamento e il costo del lavoro inferiore. Così - conclude - è come giocare a calcio in 11 contro 15. Ma la partita è questa, Renault è in campo».