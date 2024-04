De Meo (Acea): «Cinesi avanti di una generazione sull'elettrico. Vantaggio europeo venuto meno, cambiamento mai visto in 100 anni»

"I cinesi hanno preso una generazione di vantaggio, circa 6-10 anni. Ora in una generazione dobbiamo colmare due generazione. Stiamo rispondendo con 250 miliardi di investimenti". Cosi Luca De Meo, Ceo di Renault e presidente di Acea, al convegno 'Lombardia G7', in corso in regione Lombardia, in concomitanza con il G7 dei trasporti che inizia oggi e termina sabato a Milano.

"Quello che stiamo vivendo non l'abbiamo visto in 100 anni, la spinta verso l'elettrico e la regolamentazione europea ci impone di reinventare la supply chain che ora e in mano ad alcuni americani e ai cinesi. Dietro all'elettrico ci sono le gigafactory, la chimica, le miniere. Avevamo un vantaggio che e venuto meno". Cosi ha proseguito De Meo.