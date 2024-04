L'esperienza di vendita Renault cambia con “rnlt”. Prima sede aperta a Parigi

La rete di distribuzione di Renault si arricchisce con un nuovo format di punti vendita chiamato “rnlt”¸ e pensati per un'esperienza completa. Come vetrina della Marca, rnlt¸ sarà strategicamente posizionata nelle zone a forte affluenza in centro città o nei grandi centri commerciali. Questa posizione quanto più vicino possibile ai consumatori urbani, garantisce massima visibilità ed accessibilità ottimale, consentendo ai potenziali clienti di scoprire le innovazioni e gli ultimi modelli Renault. In questo spazio compatto, con dimensioni più ridotte rispetto ai classici showroom Renault, ogni singolo dettaglio sarà pensato per offrire un'immersione totale nel mondo Renault. Si tratta di un luogo in cui la tecnologia incontra la passione e in cui i visitatori potranno osservare le novità ed del marchio francese, in un luogo in cui si incontrano innovazione, design e convivialità. I visitatori potranno, così, scoprire i veicoli di punta della marca esposti nello showroom, ma non solo.

Le sedi rnlt¸ potranno collaborare con i punti vendita di dimensioni classiche già esistenti in periferia, per consentire ai clienti del centro città di usufruire di tutti i servizi complementari di vendita e post-vendita, come test drive, consegna del veicolo, manutenzione, riparazione e altro. Una sede rnlt¸ gestita da Renault Retail Group ha aperto le porte a Parigi, al 104 di Boulevard Haussmann. Questo showroom di 180 metri quadri offre un'esperienza esclusiva agli appassionati di auto che vi potranno scoprire la boutique degli articoli di merchandising nonché i nuovi veicoli elettrici Renault. In partnership con gli investitori privati, una ventina di altre sedi rnlt¸ saranno aperte a Parigi, Neuilly-sur-Seine, ma anche Bruxelles, Milano, Roma, Rotterdam, Madrid, Londra, Berlino, Medellín e Seul.