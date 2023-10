DS Automobiles è il primo marchio ad integrare a bordo l’intelligenza artificiale di ChatGPT

DS Automobiles (gruppo Stellantis) è il primo marchio ad integrare onboard ChatGPT, il piu noto modello di intelligenza artificiale generativa. ChatGPT va ad affiancarsi al normale riconoscimento vocale su tutti i modelli DS Automobiles dotati di DS Iris System. ChatGPT viene offerto ai primi 20.000 utenti registrati con Ds Iris System su DS 3, DS 4, DS 7 o DS 9, durante una fase pilota in Stellantis per un periodo di sei mesi e senza costi aggiuntivi.

Per utilizzare ChatGPT, è sufficiente parlare con il DS IRIS SYSTEM dicendo “OK IRIS” o premendo l'apposito pulsante sul volante. L'interazione vocale con il chatbot inizia in tutta sicurezza, senza che sia necessario distogliere lo sguardo dalla strada o le mani dal volante.

«La nostra mission in DS è fornire ai clienti un’esperienza a bordo unica. In veste di pionieri nell’integrazione di ChatGPT nel mondo automotive, stiamo rendendo accessibile un’intelligenza artificiale generativa che è fluida, intuitiva e coinvolgente, trasformando ogni percorso in un viaggio unico. Si tratta di una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, parte di una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo» ha dichiarato Olivier François, Direttore di DS Automobiles.