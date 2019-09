Fca, Gorlier: «80 mila 500 elettriche l’anno da metà 2020»

TORINO - «A Mirafiori abbiamo avviato i lavori per la costruzione della 500 elettrica, che inizieremo a produrre dal secondo trimestre del 2020 con volumi che arriveranno a 80 mila pezzi l’anno». con queste parole il responsabile Fca per le attività europee, Pietro Gorlier, ha confermato il piano già annunciato per Mirafiori. Occasione, la presentazione dell’accordo firmato oggi con terna per la mobilità elettrica. «Il settore - ha rimarcato Gorlier - sta cambiando: per lo sviluppo delle auto elettriche dobbiamo fare un salto di qualità, perché la vettura da sola non risolve la questione della mobilità. la nostra strategia quindi non si ferma alla costruzione dell’auto. Puntiamo alla creazione di un ecosistema intorno alla vettura, e questo accordo con terna ne è la dimostrazione». «Le vetture elettriche - ha spiegato - devono essere pensate nel contesto più ampio dei servizi per la clientela, come il V2G con il quale le auto elettriche possono non solo ricaricarsi ma anche di immettere potenza in rete, ed è questo che sperimenteremo grazie all’intesa con Terna».